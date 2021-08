Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison der deutschen Unternehmen zum abgelaufenen zweiten Quartal verläuft außerordentlich stark und die im Vorfeld bereits spürbar angehobenen Gewinnschätzungen werden von den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen nochmals übertroffen, so die Analysten der DekaBank.



Auch die Ausblicke der Unternehmen seien konstruktiv, sodass die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr weiter nach oben angepasst würden, allerdings nicht mehr in dem Ausmaß und Tempo, wie es in den vergangenen Monaten der Fall gewesen sei. Auch würden Lieferengpässe bei einigen Unternehmen zu Bremsspuren in den Ergebnissen führen. Diese Kombination könnten im August und September einige Anleger nutzen, um nach den starken Kursanstiegen im ersten Halbjahr Gewinne mitzunehmen. Weit würden diese Gewinnmitnahmen aber nicht tragen, denn das fundamentale Umfeld sei intakt, die Unternehmen würden im zweiten Halbjahr sehr gute Unternehmenszahlen berichten, die Bewertungen seien kein Störfaktor und die EZB bleibe stark expansiv. (Ausgabe August 2021) (17.08.2021/ac/a/m)





