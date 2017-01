Die wie angeführt zuletzt spürbar gestiegenen Rohstoffpreise hätten die Inflation in Deutschland im Dezember auf den höchsten Stand seit Juli 2013 gehievt. Die Jahresrate der Konsumentenpreise sei von 0,8% auf 1,7% gestiegen (HVPI: von 0,7% auf 1,7%). Die Monatsrate habe bei 0,7% gelegen (HVPI: 1,0%). Vor allem Pauschalreisen seien rund um die Weihnachtsfeiertage deutlich teurer geworden. Aber auch für Heizöl und Nahrungsmittel hätten die Verbraucher höhere Kosten in Kauf nehmen müssen. In den kommenden Monaten dürfte die Marke von 2% bei der Teuerung überschritten werden. Mit einem nachhaltig steigenden Preisdruck würden die Analysten aber nicht rechnen.



Gute Sentimentwerte aus dem Verarbeitenden Gewerbe seien gestern aus Großbritannien gemeldet worden. So habe der Einkaufmanagerindex (PMI) um 2,5 auf 56,1 Indexpunkte und damit auf ein Zweieinhalbjahreshoch angezogen. Gleichzeitig habe das Pendants in den USA (ISM) mit 54,7 Punkten ein Zweijahreshoch verbucht. Da auch die Komponenten "Neuaufträge" und "Produktion" kräftig zugelegt hätten, würden sich in den beschriebenen Ländern gute Zuwachsraten beim Industrieoutput abzeichnen.



Der Euro habe nach der Veröffentlichung der oben angeführten Daten gegenüber dem US-Dollar und dem Britischen Pfund einige Federn lassen müssen und sei temporär sogar unter die Marken von 1,04 USD bzw. 0,85 GBP gefallen. Aus technischer Sicht seien damit die Voraussetzungen für weiter nachgebende Kurse zur US-Valuta gegeben. (04.01.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland konnte auch zum Jahresende 2016 überzeugen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im Dezember um weitere 17.000 zurückgegangen (November: -6.000, revidiert von -5.000). Die Arbeitslosenquote sei mit 6,0% auf dem tiefsten Stand seit der deutschen Wiedervereinigung verblieben. Mit Blick auf die positiven Umfragewerte bei den Unternehmen in Bezug auf künftige Beschäftigungsverhältnisse (ifo, PMI) sollte die freundliche Entwicklung auch in den kommenden Monaten anhalten. Mit knapp 43,5 Mio. Beschäftigungsverhältnissen sei im November ein neuer Rekordstand verzeichnet worden. Da auch bei den Tariflöhnen davon auszugehen sei, dass diese in 2017 weiter solide steigen würden, sollten der Privatkonsum trotz der Belastung durch die höheren Energiepreise im laufenden Jahr ein wichtiger Wachstumsträger der deutschen Wirtschaft bleiben.