Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Blickt man auf die Monatsindikatoren für April, so überkommt den Betrachter das kalte Grauen: Fast überall ging es mit hohen zweistelligen Raten zurück, so die Analysten der DekaBank.



Lediglich der Einzelhandel und die Bauwirtschaft hätten mit "nur" einstelligen Schrumpfungsraten positiv hervorgestochen. Ein erfreulicheres Bild würden die aktuellen wöchentlichen Indikatoren zeichnen. Hier gebe es seit Mitte April eine Erholung, die allerdings nicht stürmisch ausfalle. Die ersten Monatsindikatoren für Mai würden auf eine Belebung der Automobilindustrie hoffen lassen. Alles in allem dürfte man im April den traurigen Tiefstand des konjunkturellen Einbruchs durchschritten haben. Es gehe wieder bergauf, wenngleich noch mit angezogener Handbremse. (09.06.2020/ac/a/m)



