Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal 2018 wurden in Deutschland 3,6% weniger versteuerte Zigaretten produziert als im dritten Quartal 2017, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt wurden im dritten Quartal 2018 Tabakwaren im Wert von 7,0 Milliarden Euro versteuert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieb der Verkaufswert der versteuerten Tabakwaren unverändert.Mehr Details unter:https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/10/PD18_398_799.html (16.10.2018/ac/a/m)