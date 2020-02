Die Ausrüstungsinvestitionen dürften nach dem schwachen Zuwachs von nur 0,4% im vergangenen Jahr 2020 mit 4% zulegen. Lebhaftere Exporte würden zudem dazu führen, dass die Bremswirkung des Außenhandels 2020 wegfalle. Risiken für dieses Szenario würden bleiben, denn der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa sei noch nicht geklärt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des um sich greifenden Corona-Virus würden von der Dauer und der Verbreitung der Krankheitswelle abhängen. Aus jetziger Sicht seien die Auswirkungen für Deutschland überschaubar.



Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr um kalenderbereinigt 1% zulegen. Wachstumsträger sei auch 2020 der Privatkonsum. Erneut seien der Grund- und Kinderfreibetrag angehoben sowie die Tarifeckwerte bei der Einkommensteuer verschoben worden. Der Arbeitslosenbeitrag sei leicht abgesenkt worden. Die Beschäftigung werde zwar u.a. aufgrund der noch schwierigen Lage in der deutschen Industrie moderater zulegen als im Vorjahr. Dies gelte auch für die Tarifverdienste der Gesamtwirtschaft, die voraussichtlich den dreiprozentigen Zuwachs von 2019 nicht ganz erreichen würden.



Gleichzeitig dürften die Einkommen der Selbstständigen 2020 wieder zunehmen. Sie seien 2019 deutlich gesunken. Zusätzlich werde es Mitte des Jahres erneut zu einer Rentenerhöhung kommen, die mit rund 3,5% deutlich über der erwarteten Inflationsrate von 1,6% liege. In der Summe erhöhe dies die verfügbaren Einkommen auch 2020 nominal um rund 3%. Der Anstieg der Sparquote sei zum Stillstand gekommen. Eine nennenswerte Änderung sei in diesem Jahr nicht zu erwarten. Damit dürften die privaten Konsumausgaben mit 1,5% wieder stärker als das Bruttoinlandsprodukt zunehmen.



Eine sichere Bank für die deutsche Konjunktur bleibe die Bautätigkeit. Die Investitionen in diesem Bereich dürften nach 3,8% im letzten Jahr nochmals um 2% zulegen. Ohne die Kapazitätsengpässe der Branche würde die Rate noch kräftiger ausfallen. Die Auftragsbestände im Wohnungsbau seien hoch und die Auftragseingänge zweistellig gewachsen. Die jüngsten Beschlüsse zur energetischen Sanierung würden die Nachfrage im Baugewerbe zusätzlich befeuern. Die nach wie vor günstige Einnahmesituation der Gebietskörperschaften, auch der für den Bau wichtigen Kommunen, würden die öffentlichen Bauinvestitionen weiter wachsen lassen. Der gewerbliche Bau erhalte 2020 Impulse von den Investitionsplänen der Deutschen Bahn sowie vom Breitbandausbau. (06.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist 2019 um real 0,6% gestiegen, die niedrigste Rate seit 2013, so die Analysten der Helaba.Nach ersten Schätzungen dürfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal minimal zugenommen haben. Zurückgehalten worden sei die deutsche Wirtschaft durch die Rezession in der Industrie. Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe sei 2019 deutlich um 3,6% gesunken, während alle anderen Sektoren zugelegt hätten. Das bessere Geschäftsklima in diesem Sektor lasse aber erwarten, dass die Industrie 2020 wieder leicht zum Wachstum beitrage. Die Hoffnung auf einen geordneten Brexit und eine erste Verständigung im Handelsstreit zwischen den USA und China würden die Verunsicherung der Unternehmen verringern.