Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist 2019 um real 0,6% gestiegen, die niedrigste Rate seit 2013, berichten die Analysten der Helaba.Die erwartete konjunkturelle Besserung in der Industrie sollte den negativen Wachstumseffekt der Vorräte umkehren. In diesem Jahr dürfte das kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 1% zulegen. Das Statistische Bundesamt habe in seiner Pressekonferenz zugleich bekannt gegeben, dass die erste BIP-Schätzung ab dem zweiten Quartal bereits nach 30 Tagen (bisher nach 45 Tagen) bekannt gegeben werde. Damit würden die Statistiker mit Eurostat gleich ziehen. Für uns Analysten erübrigt es sich damit, aus den Zahlen für die Eurozone und anderer Länder die deutschen Quartalswerte zu schätzen, so die Analysten der Helaba.Die Erwartungen der vom ZEW befragten Finanzanalysten hätten sich bereits in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt, während sich die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage nur stabilisiert habe. Die nun erfolgte Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China dürfte für Januar zu einer weiteren Verbesserung der Stimmung beitragen, zumal der bereits veröffentlichte sentix Index dies erwarten lasse. In der Berichtswoche stünden zudem die Einkaufsmanagerindices an. Die Werte für die deutsche Industrie seien weiterhin auf Rezessionsniveau. Zumindest habe sich der Index zuletzt stabilisiert, die Teilkomponente "Auftragseingänge" habe zugelegt. Für Januar sollte mit einer leichten Verbesserung des Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe gerechnet werden.Die Ölpreise seien zuletzt wieder gesunken. Der bevorstehende geordnete Brexit und das im Vergleich zum Sommer wieder stärkere Pfund würden zudem den Warenverkehr mit dem wichtigen Handelspartner Großbritannien erleichtern. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor dürfte nach dem deutlichen Anstieg im Dezember stabil bei etwa 53 Punkten im Wachstumsbereich verharren. (Ausgabe vom 17.01.2020) (20.01.2020/ac/a/m)