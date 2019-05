Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im März stiegen die Auftragseingänge im deutschen Verarbeitenden Gewerbe mit 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich langsamer als erwartet und liegen damit sechs Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der Rückgang sei breit gefächert: Im Jahresvergleich habe einzig die Branche des sonstigen Fahrzeugbaus ein Plus verzeichnen können, aufgrund eines Zuwachses von 70 Prozent beim Luft- und Raumfahrzeugbau. Bemerkenswert sei auch, dass die Schwäche zunehmend aus dem Inland und nicht mehr aus dem Ausland getrieben sei. Im Vergleich zum Februar seien die Aufträge aus dem Inland um 4,2 Prozent gefallen, während die aus dem Ausland, hauptsächlich aus der Eurozone, um rund 4 Prozent zugelegt hätten. Besonders signifikant sei der Rückgang im Maschinenbau. Hier seien in Gänze die Aufträge um 13 Prozent zurückgegangen, aus dem Inland seien sogar 15 Prozent weniger gekommen. Ein Lichtblick sei derweil die Pharmaindustrie. Zwar hätten die Auftragseingänge hier immer noch unter dem Vorjahresniveau gelegen, mit einem Plus von über 11 Prozent im Vergleich zum Vormonat deute sich aber eine Erholung an. (08.05.2019/ac/a/m)