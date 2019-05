Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist allen Belastungen zum Trotz gut in das Jahr 2019 gestartet, so die Analysten der Nord LB.



Die reale Wirtschaftsleistung habe nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 saison- und kalenderbereinigt um 0,4% zur Vorperiode zugelegt. Die Wachstumsimpulse seien aus dem Inland gekommen, vor allem die Bauinvestitionen und der private Konsum seien kräftig ausgeweitet worden. Die Analysten würden dennoch an der Wachstumsprognose von 0,8% für 2019 festhalten, da sich die Dynamik im laufenden Frühjahrsquartal bereits wieder abschwächen werde. Die EZB sei aus konjunktureller Sicht derzeit nicht gefordert, neue Stimulierungsmaßnahmen aufzulegen. Eine Einleitung der Zinswende vor Mitte 2020 sei gleichwohl unwahrscheinlich. (15.05.2019/ac/a/m)



