Der DAX verliere am Mittwoch an Wert, wobei die einzelnen Aktien gemischt gehandelt würden. Die exportabhängigen Aktien aus dem Automobil- und Technologiebereich würden underperformen, da die Aussage der USA - vor den Präsidentschaftswahlen keine weiteren Zollsenkungen vorzunehmen - Zweifel an den künftigen Beziehungen zwischen den USA und China aufkommen lasse.



Laut einem Handelsblatt-Bericht werde Wirecard ein Guthabenlimit von 10.000 EUR für Girokonten mit einem Zinssatz von 0,75% einführen. Die Obergrenze sei eingeführt worden, da das Unternehmen seit der Ankündigung große Zuflüsse erhalten habe.



Das polnische Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (UOKiK) habe wegen Irreführung von Kunden über CO2-Emissionen gegen Volkswagen ein Bußgeld in Höhe von 120,6 Mio. PLN (ca. 28,5 Mio. EUR) verhängt.



Analystenreaktionen



- Beim Bankhaus Metzler sei Fraport von "kaufen" auf "verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 65 EUR festgelegt worden.



- Die Aareal Bank sei bei Pareto Securities von "kaufen" auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 31 EUR festgelegt worden. (15.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den europäischen Börsen ist in der ersten Hälfte der Sitzung vom Mittwoch gemischt, so die Experten von XTB.Die Mehrheit der Blue-Chip-Indices falle, nur die Aktien aus Russland, Portugal und den Niederlanden würden Gewinne verbuchen. Der DAX sei vom schwachen BIP-Wachstum aus Deutschland unbeeindruckt geblieben, obwohl sich dieses auf ein Sechs-Jahres-Tief verlangsamt habe.Das Statistische Bundesamt habe die erste Schätzung zum deutschen BIP-Wachstum für das Jahr 2019 veröffentlicht. Der Bericht habe den Erwartungen entsprochen und gezeigt, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 0,6% gestiegen sei. Dies sei eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 1,5% aus dem Jahr 2018 und stelle gleichzeitig die schwächste Wachstumsrate seit dem Jahr 2013 (0,4%) dar. Der Einbruch im Verarbeitenden Gewerbe habe die Wirtschaft stark belastet. Es werde erwartet, dass auch das Jahr 2020 eine Herausforderung sein werde, allerdings hätten bei den letzten Veröffentlichungen aus dem Verarbeitenden Gewerbe einige positive Signale beobachtet werden können.