Zudem seien in den Daten die jüngste Einigung im US-chinesischen Handelsstreit sowie das britische Wahlergebnis, das die Wahrscheinlichkeit eines geordneten Brexit deutlich erhöht habe, noch nicht berücksichtigt. Insgesamt besser sehe es im Dienstleistungssektor aus, der sich weiterhin erstaunlich erfolgreich gegen die Industrie-Schwache stemme.



In den USA seien die neu veröffentlichten Daten besser ausgefallen. Der Empire State-lndex habe leicht zulegen können und signalisiere weiterhin eine moderate Expansion der Aktivitäten des Verarbeitenden Gewerbes in dieser Region. Er habe sich damit weiterhin besser als der nationale lndex entwickelt, der bereits seit einigen Monaten auf Kontraktion hinweise.



Für eine faustdicke, positive Überraschung habe der NAHB Hausmarktindex in den USA gesorgt. Er sei im Dezember auf 76 Punkte und damit den höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Ob der Optimismus der Wohnungsbauindustrie gerechtfertigt sei, würden die heute anstehenden Daten zu den Baugenehmigungen und Baubeginnen in den USA zeigen. Auch hier seien in den vergangenen Monaten langjährige Höchststande erreicht worden. Bei den Baugenehmigungen rechne der Markt mit einem leichten Rückgang von sehr hohem Niveaus aus.



Auch in den USA leide die Industrie unter dem Handelsstreit und dem globalen Konjunkturabschwung. Die Produktion sei dementsprechend zuletzt stark eingebrochen. Im November dürfte es zu einer Erholung gekommen sein, wobei das Minus aus dem Vormonat aber lediglich ausgeglichen werden sollte. (17.12.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen waren verstärkt Hoffnungen aufgekommen, dass die Industrierezession in der Eurozone und insbesondere in Deutschland in den kommenden Monaten ein Ende finden könnte, so die Analysten von Postbank Research.Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember hätten aber einen Ruckschlag für diese Hoffnungen bedeutet. Sei im Vorfeld noch eine weitere Verbesserung erwartet worden, hätten die Indikatoren stattdessen deutlich nachgegeben. Der deutsche Einkaufsmanagerindex sei um 1,1 Punkte auf 43,4 Punkte zurückgefallen, sein EWU-Pendant sogar um 1,4 Punkte auf 45,9 Punkte. Damit seien die Einkaufsmanagerindices nach wie vor weit davon entfernt, eine Expansion des Sektors zu signalisieren. Zumindest hierzulande mache immerhin der Anstieg der Auftragskomponente auf ihr höchstes Niveau seit Jahresbeginn Hoffnung.