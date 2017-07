Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abschluss des G20-Gipfels in Hamburg vom Wochenende richtet sich der Blick wieder auf die realen Konjunkturdaten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allerdings stünden heute keine Veröffentlichungen an, die bei den Finanzmarktteilnehmern einen erhöhten Pulsschlag mit sich bringen dürften. Gestern hätten die Daten zu den Ein- und Ausfuhren in Deutschland dokumentiert, dass der Außenhandel weiterhin ein wichtiges Standbein für die deutsche Wirtschaft darstelle. So hätten sowohl die Exporte als auch die Importe auf saisonbereinigter Basis auf neue Rekordwerte angezogen, die Handelsbilanz habe im Berichtsmonat Mai einen Überschuss von 20,3 Mrd. EUR verzeichnet.



Das habe zwar leicht unter den Monatsdurchschnittswerten aus dem vergangenen Jahr (20,7 Mrd. EUR), aber über dem entsprechenden Durchschnittsergebnis pro Monat im Zeitraum von Januar bis Mai 2017 (20,0 Mrd. EUR) gelegen. Insgesamt setze sich damit die solide Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Für das laufende Jahr würden sich bei den Ein- und Ausfuhren kräftige Zuwächse von jeweils rund 4 bis 5% gg. Vj. abzeichnen, und auch für 2018 sehe das Bild mit Blick auf die Stabilisierung der Weltkonjunktur konstruktiv aus. Zusammen mit den erwarteten Zuwächsen beim Konsum und den Investitionen sollte daher in beiden Jahren ein BIP-Plus oberhalb des Potenzialwachstums von 1,4% möglich sein (2017e: 1,8%, 2018e: 1,9%). (11.07.2017/ac/a/m)







