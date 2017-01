Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresende 2016 zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt noch einmal von seiner Schokoladenseite, so die Analysten der Nord LB.



Günstige Witterungsbedingungen und die zuletzt noch einmal gestiegene Konjunkturdynamik hätten zur geringsten Arbeitslosigkeit in einem Dezember seit der Wiedervereinigung geführt. Die wichtigsten Indikatoren hätten sich zudem noch einmal verbessert, der positive Trend werde sich somit auch im Jahr 2017 fortsetzen. Im Jahresmittel werde die Quote unter die Marke von 6% rutschen. Allmählich stelle sich die Frage, wann Engpässe stärker spürbar würden und der Beschäftigungsboom nachhaltigere Lohnzuwächse auslösen werde. (03.01.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.