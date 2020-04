Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im März robust präsentiert, so die Analysten von Postbank Research.



Saisonbereinigt sei die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 1.000 zum Vormonat gestiegen - erwartet worden sei ein Plus von 29.000. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote habe unverändert bei 5,0 Prozent gelegen. Allerdings habe die Erhebung nicht die umfangreichen Shutdown-Maßnahmen umfasst. Vor diesem Hintergrund und angesichts schwächer als erwartet ausgefallener Inflationszahlen für die Eurozone habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar gestern zunächst schwächer präsentiert. Aber auch in den kommenden Monaten könnte sich der Arbeitsmarkt hierzulande - wie auch im übrigen Europa - robuster erweisen als beispielsweise in den USA. Grund sei die in "normalen" Zeiten häufig kritisierte Inflexibilität des Arbeitsmarkts aufgrund umfangreicher Arbeitsschutzgesetze, die in der Corona-Krise jedoch eine umfassende Freisetzung von Arbeitnehmern verhindern dürfte.



Während in den USA nun in Windeseile im Zuge des Fiskalpakets rudimentäre Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer beschlossen würden, gebe es hierzulande beispielsweise mit dem Kurzarbeitergeld ein bereits in der Finanzkrise erprobtes Kriseninstrument, das im März schon von rund 470.000 Unternehmen - nicht Mitarbeitern! - beantragt worden sei. Dies könnte bereits den Verlust von drei Millionen Arbeitsplätzen verhindern - so viele Menschen hätten in den USA alleine in der vergangenen Woche einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Maßnahmen könnten damit entscheidend zu einer schnelleren konjunkturellen Erholung nach Abklingen der Pandemie beitragen. (01.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.