Der Anlagenbauer GEA (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) habe in Q3 ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Auftragseingang habe sich um 27,9% auf 1,35 Mrd. EUR verbessert, der Umsatz sei um 4,7% auf 1,199 Mrd. EUR gewachsen und der operative Gewinn vor Restrukturierungsaufwendungen (EBITDA) sei um 16,9% auf 169,9 Mio. EUR gesteigert worden. Vorstandschef Klebert habe die bereits angehobenen Jahresziele bestätigt. So sollten die Erlöse um 5 bis 7% wachsen, das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 600 bis 630 Mio. EUR erreichen.



Bei Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) sei es in Q3 weiter rund gelaufen. Der Auftragseingang sei um 36,1% auf 1,148 Mrd. EUR gestiegen. Wie der weltgrößte Hersteller von Abfüllanlagen mitgeteilt habe, seien die Kunden schneller wieder bereit zu investieren als gedacht. Der Umsatz habe sich um 23,0% auf 922,9 Mio. EUR verbessert. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei auf 74,9 (Vorjahr: 28,8) Mio. EUR geklettert. Trotz der Probleme in den globalen Lieferketten wolle der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr erreichen, die ein Erlöswachstum von 7 bis 9% und eine EBITDA-Marge von 7 bis 8% vorsehe.



Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) habe in den ersten neun Monaten des Jahres von höheren Gaspreisen profitiert. Der ber. Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf 614 (405) Mio. EUR gestiegen. Uniper bleibe für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und hebe den Ausblick für das ber. EBIT auf 1,05 bis 1,3 (bisher: 0,8 bis 1,05) Mrd. EUR an.



Projektverzögerungen bei den Kunden wegen Lieferkettenproblemen hätten negative Auswirkungen auf VARTA (ISIN DE000A0TGJ55/ WKN A0TGJ5). Vor diesem Hintergrund senke der Vorstand seine Jahresziele und erwarte für 2021 mit 900 (Vorjahr: 869,7) Mio. EUR nun 40 Mio. EUR weniger Umsatz als bislang. Die Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) von 275 (241) Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 30% (27,7%) habe er jedoch unverändert gelassen.



Schwächere deutsche Konjunkturdaten und ein unerwartet positiver US-Arbeitsmarktbericht hätten den Euro belastet.



Nach einem über lange Zeit des Tages recht schwunglosen Handel hätten die Ölpreise am Nachmittag deutlich angezogen, was mit der nach wie vor vorhandenen Unterversorgung begründet worden sei. Gold habe erneut freundlich tendiert und die Marke von 1.800 USD je Feinunze klar hinter sich lassen können. (08.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Uneinheitlich war die Tendenz am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,15%) im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erklommen habe, sei es vor allem für die Techwerte deutlicher bergab gegangen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,16% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,22% gefallen.Ein robuster Arbeitsmarktbericht und die Aussicht auf eine Tablette gegen das Corona-Virus hätten die Kurse an der Wall Street positiv beeinflusst. Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) seien um 10,9% in die Höhe geschossen, nachdem das Pharma-Unternehmen bekannt gegeben habe, über eine Pille zu verfügen, die das Risiko von Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen durch Corona sehr stark reduziere. Der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,56%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,37% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,20% geklettert.