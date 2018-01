An der Wall Street seien die Kurse weiter gestiegen. Obwohl die US-Wirtschaft im Dezember weniger Stellen als erwartet geschaffen habe, hätten die Anleger weiter beherzt zugegriffen.



Dow Jones-Index +0,88%, S&P 500 +0,70%, NASDAQ +0,83%



Boeing-Aktien (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) hätten mit einem Zugewinn von 4,10% den Spitzenplatz im Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) belegt. Laut einem Zeitungsbericht sei der Konzern am brasilianischen Flugzeugbauer Embraer (ISIN: US29082A1079, WKN: A1C2PZ) interessiert. Intel-Titel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) hätten sich nach den Verlusten der Vortage stabilisiert und 0,70% zugelegt.



In Japan seien die Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen geblieben.



Die US-Steuerreform werde das Ergebnis der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) im 4. Quartal voraussichtlich mit 1,5 Mrd. EUR belasten. Zudem werde auch das Wertpapier-Handelsgeschäft rund 22% unter dem Vorjahreswert liegen. Vor diesem Hintergrund erwarte das Institut für das Gesamtjahr einen geringen Verlust auf IFRS-Basis.



Bei dem vor der Übernahme durch Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) stehenden US-Saatgutriesen Monsanto habe der Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 bei 2,66 Mrd. US-Dollar stagniert. Beim Gewinn habe der Konzern hingegen deutlich auf 169 (29) Mio. US-Dollar zulegen können, was u.a. aus dem Verkauf von Unternehmensteilen (85 Mio. US-Dollar) gespeist worden sei. (08.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der fulminante Start in das neue Jahr am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenausklang seine Fortsetzung gefunden, so die Analysten der Nord LB.Auch von nicht ganz den Erwartungen entsprechenden US-Arbeitsmarktdaten hätten sich die Indices nur kurz bremsen lassen.DAX +1,15%, MDAX +1,01%, TecDAX +0,77%