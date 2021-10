Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere freundlicher bei aktuell 29.116,3 Punkten.



Die britische Großbank HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893) habe wegen geringerer Risikovorsorge im abgelaufenen Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Gewinn vor Steuern sei in Q3 auf 5,4 Mrd. USD (rund 4,6 Mrd. EUR) von 3,1 Mrd. im Vorjahreszeitraum geklettert, wie HSBC mitgeteilt habe.



Mitten in den schwierigen Zeiten für seine Werbesparte positioniere Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) sein Zukunftsgeschäft mit virtuellen Realitäten neu. Noch im laufenden Jahr erhalte das Facebook Reality Labs (FRL) genannte Segment ein separates Standbein neben den Apps Facebook, Instagram, Messenger und Whatsapp. Die Vision von Facebook sei es, dass letztlich die Nutzer mithilfe von virtuellen Realitäten zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen in der digitalen Welt hin und her springen und miteinander kommunizieren könnten.



Unterdessen bekomme das weltgrößte soziale Netzwerk die neuen Datenschutz-Regeln von Apple immer mehr zu spüren. Die Erlöse in Q3 seien zwar um 35% auf rund 29 Mrd. USD gestiegen, hätten damit aber deutlich unter den Erwartungen gelegen. Auch Facebooks Umsatzprognose von 31,5 bis 34,0 Mrd. USD für das laufende Quartal habe enttäuscht.



Der Euro sei durch die trübere Unternehmensstimmung in Deutschland belastet worden.



Bei den Ölpreisen sei es erneut leicht aufwärts gegangen. Auch der Goldpreis habe fester notiert - weiterhin über 1.800 USD. (26.10.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich etwas unentschlossen aber dennoch leicht im Plus, so die Analysten der Nord LB.Moderate Kursgewinne an der Wall Street hätten sich zwar als Stütze erwiesen. Dennoch hätten sich Anleger mit Blick auf die anziehenden Ölpreise und die Quartalsberichtssaison, die in dieser Woche weiter an Fahrt gewinne, zurückgehalten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,36%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,07% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,80% gestiegen.Am amerikanischen Aktienmarkt seien erneut Rekordstände zu sehen gewesen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,2%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,5% und der NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,9% geklettert.