Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) gebe 0,43% nach auf 29.521 Punkte.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) habe zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise in einem Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zwar habe der irische Billigflieger für die ersten sechs Monate einen Verlust von 48 (1. HJ 2020: -411) Mio. EUR ausgewiesen. Da der Fehlbetrag in Q1 jedoch bei 273 Mio. EUR gelegen habe, ergebe sich für Q2 (30.09.) ein Gewinn von 225 Mio. EUR. Die Umsätze hätten bei 2,15 Mrd. EUR und damit um 83% über dem Wert des Vorjahreszeitraums gelegen. Der Ladefaktor sei um sieben Prozentpunkte auf 79% gestiegen. Die Buchungen für die Herbst- und Weihnachtsferien hätten wieder angezogen, habe Ryanair weiter erklärt. Dennoch erwarte die Airline im Gesamtjahr einen Verlust von 100 bis 200 Mio. EUR, was u.a. auf Rabatte bei den Tickets zurückzuführen sei.



Der dänische Schmuckhersteller Pandora (ISIN DK0060252690/ WKN A1C6JV) habe die Erlöse in Q3 im Jahresvergleich organisch um 14% auf 4,73 Mrd. DKR steigern können. Eine hohe Nachfrage in den USA veranlasse das Unternehmen, die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Pandora rechne mit einem leicht erhöhten organischen Wachstum von 18 bis 20% (bisher: 16 bis 18%). Auch die EBIT-Marge solle sich leicht auf 24 bis 24,5% (bisher: 23 bis 24%; Q3: 20,2%) verbessern.



Bei teilweise schlechter als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten und freundlichen Aktienmärkten hätten die Anleger den Euro gegenüber dem USD bevorzugt.



Die Ölnotierungen hätten nach einem etwas leichteren Start in die Gewinnspur zurückgefunden. Hintergrund seien u.a. gesunkene chinesische Treibstoffreserven gewesen. Gespannt würden die Investoren zudem auf eine am kommenden Donnerstag stattfindende Konferenz der OPEC+-Staaten blicken. Der Goldpreis sei freundlicher in die neue Woche gestartet. (02.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat von einer Grundsatzeinigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA profitiert und ist freundlich in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,75%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,76% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,21% gestiegen. Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) hätten 2,68% gewonnen und von der Erwartung guter Quartalszahlen am Donnerstag profitiert.Unter anderem der anhaltende Optimismus für die laufende Berichtssaison habe die Notierungen am US-Aktienmarkt weiter anziehen lassen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,26%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,18% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,63% geklettert.