Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich von dem schwachen Wochenauftakt erholen können und so schloss der DAX 1,15% höher bei 13.535 Punkten, so die Analysten der Helaba.Zeitweise habe der DAX über 13.700 notiert, allerdings habe er dieses Niveau nicht halten können. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland, die hohe Inflation und steigende Zinsen sowie die Lieferkettenproblematik würden für ein anhaltend schwieriges Umfeld sorgen. Insofern sei die Gefahr eines erneuten Kursrücksetzers nicht gebannt. Unterstützung gebe es am letzten Tief und dem Retracement bei 13.380/88. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, könnten Notierungen unterhalb von 13.000 nicht mehr ausgeschlossen werden. Erste Indikationen würden zunächst aber auf einen freundlichen Börsenstart hoffen lassen. Widerstand gebe es im Bereich 13.850 Zählern. (11.05.2022/ac/a/m)