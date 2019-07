Nach einem Gewinn- und Umsatzsprung in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres blicke das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2018/19 am oberen Ende der angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,42 Mrd. EUR liegen, habe Carl Zeiss Meditec mitgeteilt. Die operative Umsatzrendite werde das Ziel von 15 bis 17,5% sogar übertreffen. Nach neun Monaten habe die EBIT-Marge vorläufigen Zahlen zufolge bei rund 17,9 gelegen (Vorjahr: 14,6)%. Der Umsatz sei um 11% auf 1,03 Mrd. EUR geklettert, das EBIT sei um rund 37% auf 184 Mio. EUR gestiegen.



Das Biotechunternehmen Evotec habe sich in der Stammzellenforschung durch einen Zukauf verstärkt. Evotec habe von dem auf Stammzellen spezialisierten Unternehmen Ncardia ein 17-köpfiges Experten-Team, ein bestehendes Portfolio an Zellprodukten sowie Rechte für die Wirkstoffentwicklung erworben. Der Zukauf, dessen finanzielle Details nicht genannt worden seien, erweitere auch die Möglichkeiten für neue Partnerschaften.



Citigroup habe in Q2 dank eines starken Privatkundengeschäfts und Einsparungen den Gewinn gesteigert. Der Überschuss habe um 7% auf 4,8 Mrd. USD zugelegt. Die Erträge seien um 2% auf 18,76 Mrd. USD gewachsen, während die Kosten um 2% gesunken seien.



Der Euro habe seine freundliche Tendenz vom Vortag aufgenommen und weiter etwas zugelegt.



Die Auswirkungen des Tropensturms im Golf von Mexiko seien weniger stark als befürchtet ausgefallen und in der Straße von Hormus habe es erste Anzeichen der Entspannung gegeben. Dass die Ölpreise dennoch gesunken seien, habe an den Konjunkturdaten aus China gelegen. Der Goldpreis sei in einer engen Range und ohne große Veränderungen geblieben. (16.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - So wie sich Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,52%, MDAX +0,70%, TecDAX +1,43%) aus der Handelswoche verabschiedeten, so begannen sie wieder: zögerlich, so die Analysten der Nord LB.Zum Start in die Berichtssaison habe man sich weiterhin bedeckt gehalten, aber immerhin seien die Vorzeichen nach sechs Handelstagen von Minus auf Plus gedreht.An der Wall Street ( Dow Jones +0,1%, S&P-500 0,0%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) habe sich das gleiche Bild wie am deutschen Aktienmarkt gezeigt: positive Vorzeichen, aber Zurückhaltung mit Blick auf die anstehende Berichtssaison. Bereits heute Nachmittag würden J.P. Morgan Chase oder Johnson & Johnson einen Vorgeschmack geben. Nikkei-225 notiere aktuell leichter mit 21.6540,65 Punkten.