Nach einem Gewinnrückgang im Vorjahr erwarte die Beteiligungsfirma INDUS infolge der Corona-Pandemie 2020 einen Ergebniseinbruch. Bei einem Umsatz von 1,5 bis 1,65 (Vorjahr: 1,74) Mrd. EUR peile der Vorstand ein operatives Ergebnis (EBIT) von 85 bis 95 (135,2) Mio. EUR an.



Vonovia verschiebe seine Hauptversammlung auf Ende Juni und wolle eine Dividende von 1,57 Euro je Aktie ausschütten.



Der Chipausrüster ASML werfe wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für Q1 über Bord. Es werde nur noch mit Erlösen zwischen 2,4 und 2,5 Mrd. EUR gerechnet (bislang: 3,1 bis 3,3 Mrd. EUR). ASML habe betont, die Nachfrage nach Produkten sei weiterhin stark, allerdings kämpfe das Unternehmen mit logistischen Problemen und den Reisebeschränkungen.



Die Großbank ABN Amro erwarte rote Zahlen und setze ihre Dividende aus. Wegen der Belastungen durch die Corona-Krise und dem fehlgeschlagenen Handelsgeschäft eines Kunden werde ABN Amro für Q1 einen Rekordverlust ausweisen. Die Bank habe bereits vergangene Woche bekannt gegeben, dass sich ein US-Kunde mit Optionsscheinen und Futures verspekuliert habe. Weil er das nötige Geld nicht habe nachschießen können, sei ABN Amro auf einem Verlust von 200 Mio. USD sitzen geblieben.



Erneut schwach sei es beim Euro zugegangen. Die Corona-Krise stärke den USD, was wiederum die europäische Gemeinschaftswährung unter Druck bringe. Auch das Britische Pfund habe unter Druck gestanden. Zusätzlich zum Thema Corona habe die Abstufung der Kreditbewertung durch die Ratingagentur Fitch dem Pfund zu schaffen gemacht.



Die Ölpreise hätten sich wiederholt stark gebeutelt gezeigt. Der Kurs für Brent-Öl sei, seitdem das Coronavirus die Finanzmärkte erfasst habe, um rund 60 Prozent nach unten gerauscht. Schätzungen für die Nachfrage würden weiterhin nach unten revidiert und auch beim Preiskrieg gebe es noch keine Entspannung. In Kanada sollten Produzenten Abnehmern bereits Geld bezahlen, weil es keine freien Lagerkapazitäten mehr gebe und sie ihre Anlagen nicht würden stilllegen wollen. Verrückte Welt! Gold habe nahezu unverändert notiert, die Tagesrange habe einer Kopie des Vortages geglichen. (31.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Start in die neue Woche gelang es dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,90%, MDAX +0,16%, TecDAX +2,62%) doch noch die Vorzeichen zu drehen, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe sich der DAX stärker als der mittelgroße Werte Index MDAX gezeigt.Die Wall Street ( Dow Jones +3,2%, S&P 500 +3,4%) habe zunächst richtungslos gestartet, doch im Laufe des Handels hätten die Optimisten nach Neuigkeiten aus dem Pharmabereich übernommen. Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (+8%) sei besonders gefragt gewesen. Das Unternehmen wolle bis September klinische Tests mit seinem Coronavirus-Impfstoff beginnen, der Anfang 2021 experimentell zum Einsatz kommen sollte. Abbott Laboratories sei um +6,4% gestiegen, nachdem die US-Medikamentenaufsicht einen Coronavirus-Test zugelassen habe, mit dem der Krankheitserreger binnen Minuten diagnostiziert werden könne. Nikkei 225 notiere im Plus - aktuell bei 18.924,26 Punkten (+0,7%).