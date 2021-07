Die Elektronikhandelsholding CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) habe in Q3 nach vorläufigen Zahlen zwar den Umsatz um 8% auf 4,407 Mrd. EUR ausweiten können, beim Ergebnis allerdings ein Minus erzielt. Das berichtete operative Ergebnis (EBIT) habe bei -106 (Vorjahr: -64) Mio. EUR gelegen. "Fast das gesamte laufende Geschäftsjahr war bisher von der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen temporären Marktschließungen, insbesondere in Deutschland, geprägt. Das dritte Quartal bildete dabei keine Ausnahme", so CEO Düttmann.



Der Schweizer Prüfkonzern SGS (ISIN CH0002497458/ WKN 870264) sei in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich gewachsen. Dank der Erholung von der Covid-Krise und Zukäufen sei der Umsatz um 16,8% (organisch: +12,4%) auf 3,1 Mrd. CHF geklettert. Die höheren Erlöse, gepaart mit Kostensenkungsmaßnahmen, hätten den bereinigten operativen Gewinn auf 457 (330) Mio. CHF erhöht, der den Aktionären zurechenbare Gewinn sei um 59,1% auf 272 Mio. CHF geklettert. SGS habe den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt, wonach ein solides Umsatzwachstum und eine Steigerung der bereinigten operativen Gewinnmarge angestrebt werde.



Der US-Videodienst Zoom (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) übernehme nach eigenen Angaben den Cloud-Software-Hersteller Five9 für rund 14,7 Mrd. USD. Der Deal solle voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.



Die Sorge vor einer erneuten Verschärfung der Corona-Maßnahmen habe den Euro am Montag schwächer tendieren lassen.



Die nach langem Hin und Her erfolgte Einigung der OPEC+-Staaten auf eine Erhöhung der Fördermenge um mtl. 400.000 Barrel habe die Ölpreise unter Druck gebracht. Zudem hätten sich die Mitglieder der Förderstaaten darauf geeinigt, dass -bei entsprechenden Marktbedingungen - die wegen der Corona-Krise ergriffenen Produktionskürzungen bis September 2022 ganz aufgehoben werden könnten. Gold habe ebenfalls leichter notiert. (20.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt weitete mit einem weiteren Minus seine Verluste aus der vergangenen Handelswoche deutlich aus, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -2,62%) habe sogar den größten Tagesverlust im bisherigen Jahresverlauf verbucht. Auslöser sei die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt, die womöglich die gesamte globale Wirtschaftserholung in Gefahr bringen könnte. Zudem bleibe das Thema Inflation eine weitere Sorgenquelle. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -1,67% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,24% gesunken.An den US-Börsen hätten sich Investoren aus Furcht vor den Folgen der wieder aufgeflammten Coronavirus-Pandemie für die US-Wirtschaft stark verunsichert gezeigt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -2,1%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,6% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,1% gefallen.