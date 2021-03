Bechtle (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) sei trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr2020 auf Wachstumskurs geblieben. Die Erlöse hätten sich um 8,3% (organisch: +7,1%) auf 5,819 Mrd. EUR verbessert, das Vorsteuerergebnis (EBT) habe 270,7 Mio. EUR erreicht, ein Plus von 14,6%. Einer der wesentlichen Geschäftstreiber sei der öffentliche Sektor gewesen. Der Umsatz in diesem Kundensegment habe 2020 erstmals die 2 Mrd.-EUR-Marke überschritten. Trotz der Unsicherheiten hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in Europa rechne der Vorstand mit einer positiven und im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung. Umsatz und Ergebnis sollten deutlich steigen.



Niedrigere Ölpreise und eine im Zuge der Corona-Pandemie gesunkene Nachfrage hätten dem staatlichen saudi-arabischen Ölriesen Saudi Aramco (ISIN SA14TG012N13/ WKN A2PVHD) 2020 zugesetzt. Der Nettogewinn sei den Angaben zufolge um mehr als 44% auf umgerechnet 41,2 Milliarden Euro gesunken.



Die erhöhten Auslieferungen von Online-Bestellungen wegen der Corona-Krise und damit verbundene Preiserhöhungen hätten dem Deutsche Post-Rivalen FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) in Q3 des lfd. Geschäftsjahres glänzende Zahlen beschert. Bei einem Umsatzanstieg von 23% auf 21,5 Mrd. USD sei der bereinigte Nettogewinn um 153% auf 939 Mio. USD nach oben geschossen.



Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) habe in Q3 zwar die eigenen Umsatzerwartungen verfehlt, jedoch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die Schließung der Ladengeschäfte wegen der Corona-Beschränkungen und Probleme in der Lieferkette hätten den Umsatz nur auf 10,36 (Vorjahr: 10,1, Vorquartal: 11,2) Mrd. USD steigen lassen. Der Gewinn hingegen habe sich auf 1,45 Mrd. USD erhöht, nach 847 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Der Euro sei auch am Freitag auf der Verliererstraße geblieben und zeitweilig unter die Marke von 1,19 USD gerutscht. Der USD habe erneut zugelegt. Die Kursgewinne seien jedoch nicht so deutlich gewesen wie am Vortag. Grund für den generell starken USD sei der zuletzt kräftige Anstieg der Renditen.



Nach dem starken Vortageseinbruch sei es am Ölmarkt zu einer Stabilisierung gekommen. Die nur moderaten Ausschläge beim Gold hätten auch vor dem Wochenende Bestand gehabt. (22.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am sogenannten großen Hexensabbat (Verfallstag) ist der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,05%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,10%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,80%) mit Verlusten ins Wochenende gegangen, so die Analysten der Nord LB.Insgesamt hätten sich Anleger vor dem Hintergrund des wieder dynamisch steigenden Infektionsgeschehens vorsichtiger gezeigt.Die US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,7%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,1%) hätten am Freitag belastet von Kursverlusten bei den Finanzwerten uneinheitlich geschlossen. Bank of America / (ISIN US0605051046/ WKN 858388), Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) oder J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) hätten bis zu 1,6% eingebüßt. Die FED lasse eine im vergangenen Jahr zur Bekämpfung der Pandemiefolgen eingeführte Lockerung der Kapital-Anforderungen für Geschäftsbanken zum Monatsende auslaufen.