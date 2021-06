Der Lichttechnikkonzern ams OSRAM trenne sich von seinem Nordamerika-Geschäft mit Steuersystemen. Der langjährige Kunde und Partner Acuity Brands übernehme das Geschäft der Sparte Digital Systems (DS) mit 1.100 Mitarbeitern in den USA, Kanada und Mexiko, habe das Unternehmen mitgeteilt. Finanzielle Details seien nicht genannt worden. Die Transaktion solle im Sommer abgeschlossen werden, habe es geheißen. Die österreichische ams (ISIN AT0000A18XM4/ WKN A118Z8), die OSRAM (ISIN DE000LED4000/ WKN LED400) übernommen habe, habe früh deutlich gemacht, dass sie an der Digitalsparte kein strategisches Interesse besitze.



Vorstand und Aufsichtsrat des österreichischen Immobilienkonzerns S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) hätten die Übernahmeofferte des Rivalen und Großaktionärs IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) abgelehnt. Die Offerte sei unattraktiv und spiegele den Unternehmenswert nicht wider, so CEO Ettenauer. IMMOFINANZ gestehe mit dem Angebot den Aktionären nicht einmal den Preis zu, mit dem der Konzern selbst S IMMO in seinen Büchern führe, habe Ettenauer weiter erklärt. Der Vorstand lehne das Angebot daher entschieden ab und empfehle den Aktionären, ihre Anteilsscheine zu behalten, habe es geheißen.



Der US-Chipkonzern Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) habe in Q2 des laufenden Geschäftsjahres die Erlöse um 15% auf 6,61 Mrd. USD gesteigert. Das adjusted EBITDA habe bei 3,96 (3,21) Mrd. USD gelegen. Der Nettogewinn habe sich auf 1,49 (0,563) Mrd. USD erhöht. Für Q3 erwarte der Apple-Zulieferer einen über den Markterwartungen liegenden Umsatz von 6,75 Mrd. USD.



Der Euro habe sich vor dem Hintergrund des US-Arbeitsmarktberichtes leicht verbessern können.



Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung angesichts der verbesserten Corona-Lage in vielen Ländern habe die Ölpreise weiter ansteigen lassen. Ein schwächerer USD habe zusätzlich unterstützt. Nach den deutlichen Kursverlusten des Vortages habe sich der Goldpreis am Freitag gefangen und ca. 1% höher geschlossen. (07.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem zunächst ruhigen Verlauf hat am Nachmittag der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht zu weiteren Kursgewinnen am deutschen Aktienmarkt geführt, so die Analysten der Nord LB.Im Verlauf habe es der DAX dabei auf ein erneutes Rekordhoch geschafft. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,39%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,67% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,98% gestiegen.Die US-Arbeitsmarktbericht habe die Sorgen vor einer möglichen Straffung der Geldpolitik in den Hintergrund gerückt und die Kurse an der Wall Street steigen lassen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,52%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,88% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,47% geklettert.