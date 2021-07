Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell etwas leichter bei 28.678 Zählern (-0,39%).



Der Leasingkonzern GRENKE (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) wolle die Krise schnell hinter sich lassen. Nach mehreren personellen Veränderungen und diversen Sonderprüfungen solle der Konzern in ruhigeres Fahrwasser kommen. "Wir müssen uns jetzt vor allem um das Neugeschäft kümmern", habe Aufsichtsratschef Lipp gesagt. Ziel sei es, an den Kapitalmarkt zurückzukehren und Kredite aufzunehmen. "Nur so können wir schnell wieder wachsen - möglichst zweistellig wie bisher." Er gehe auch davon aus, dass die Aktionäre bei der Hauptversammlung Ende Juli die Rückkehr zu den Wachstumsplänen gutheißen würden.



Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe erneut einen Großauftrag aus Brasilien erhalten und liefere 70 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 399 Megawatt (MW ) für einen Windpark im Nordosten des Landes. Der Baubeginn sei auf Anfang 2023 terminiert. Erst jüngst habe der Windturbinenbauer einen Auftrag aus Brasilien über 55 Turbinen mit einer Kapazität von 313,5 MW bekannt gegeben.



Die VW-Tochter TRATON (ISIN DE000TRAT0N7/ WKN TRAT0N) könne nun auch offiziell den US-Lkw-Hersteller Navistar übernehmen. Alle Genehmigungen für die rund 3,7 Mrd. USD schwere Übernahme lägen vor, habe Navistar mitgeteilt. Navistar werde damit neben MAN, Scania und VW die vierte Marke im TRATON-Konzern.



U.a. die leicht sinkende Inflationsrate im Euro-Raum habe den Kurs der Gemeinschaftswährung den Rückwärtsgang einlegen lassen. Am Ende habe der Euro damit deutlich unter der längere Zeit umkämpften Marke von 1,19 USD notiert.



Der sowohl vom Interessenverband API, als auch vom US-Energieministerium gemeldete Rückgang der Rohöllagerbestände habe am Ölmarkt erneut zu moderaten Kursgewinnen geführt. Die Marktakteure würden ihren Fokus zudem auf die in dieser Woche stattfindende Konferenz der OPEC+ richten.



Nach einem schwächeren Start in den Tag habe sich der Goldpreis auf dem ermäßigten Niveau des Vortages stabilisiert und am Ende sogar leichte Kursgewinne verzeichnet. (01.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Teil der Vortagsgewinne wieder abgeben müssen, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten sich zunehmend um die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus gesorgt, habe es am Markt geheißen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,02%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,72% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,15% gesunken.VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (-2,29%) seien von einer US-Gerichtsentscheidung belastet worden. Der Bundesstaat Ohio könne bei Forderungen wegen des Diesel-Skandals über die auf US-Bundesebene vereinbarten Strafen hinausgehen, was erneut hohe Bußgelder für den Autobauer nach sich ziehen könnte.An der Wall Street hätten sich die Kurse zum Halbjahresausklang weiter verbessert. Lediglich an der NASDAQ habe es ein kleines Minus gegeben. Dabei hätten die unterschiedlich ausgefallenen Konjunkturdaten kaum Einfluss auf das Geschehen gehabt: Während sich im Juni der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft laut ADP-Daten nicht so stark wie prognostiziert abgeschwächt habe, habe sich das Geschäftsklima in der Region Chicago überraschend stark eingetrübt. Die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe seien dagegen im Mai kräftig gestiegen und hätten die Robustheit des US-Häusermarktes gezeigt.