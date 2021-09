Die britische Baumarktkette Kingfisher (ISIN GB0033195214/ WKN 812861) habe im ersten Halbjahr dank des pandemiebedingten Heimwerker-Booms deutlich steigende Umsätze und Erträge verzeichnet und werde daher zuversichtlicher. Die Erlöse hätten zu konstanten Wechselkursen um 22,2% auf 7,101 Mrd. GBP zugelegt, der ber. Vorsteuergewinn sei überproportional um 61,6% auf 669 Mio. GBP geklettert. Kingfisher rechne nun für das zweite Geschäftshalbjahr mit einem flächenbereinigten Umsatzrückgang von lediglich 7 bis 3% (bisher: -15 bis -5%).



Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) verkaufe seine Bestände im größten US-Ölfeld für 9,5 Mrd. USD an den Konkurrenten ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302). Für den Ölriesen passe der Ausstieg aus dem Perm-Becken in Texas zur neuen Strategie, die eine Umstellung auf saubere Energieerzeugung vorsehe. Für ConocoPhillips sei es ein weiterer größerer Zukauf innerhalb eines Jahres. Gleichzeitig habe ConocoPhillips auch eine Verschärfung seiner Klimaziele angekündigt.



Steigende Arbeitskosten und höhere Ausgaben für Transportdienstleistungen hätten bei FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) in Q1 des lfd. GJ einen Rückgang des bereinigten Nettogewinns auf 1,19 (1,28) Mrd. USD verursacht. Beim Umsatz hingegen sei es auf 22,0 (19,3) Mrd. USD weiter aufwärts gegangen. Angesichts des Gewinnrückgangs habe der US-Paketdienst die Prognose für das Gesamtjahr kassiert und erwarte nun nur noch einen Gewinn je Aktie zwischen 19,75 bis 21 (bisher: 20,50 bis 21,50) USD.



Der Euro habe nur zeitweise von der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten profitiert und wenig verändert geschlossen.



Nach den deutlichen Kursrückgängen des Vortages hätten sich die Ölnotierungen stabilisiert. Gold habe freundlicher tendiert. (22.09.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben einen Teil der Verluste des Vortages wieder aufgeholt, so die Analysten der Nord LB.Weder die zum Wochenstart für Belastungen sorgende Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande noch die anstehende Sitzung der FED hätten die Ableger davon abhalten können, auf dem ermäßigten Niveau zuzugreifen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,43%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,53% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +2,07% gestiegen.Die Indices an der Wall Street hätten sich nur wenig verändert. Robuste Konjunkturdaten hätten nur kurzzeitig für Schwung gesorgt. Insgesamt seien die Anleger vor der FED-Sitzung vorsichtig geblieben. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,15% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,08% gefallen, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,22% geklettert.