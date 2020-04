Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) müsse auf Schlusskursbasis über das Hoch vom 14. April bei 10.820 Punkten. Gestern habe es schon sehr nach Ausbruch ausgesehen, doch sei der deutsche Leitindex von knapp 10.900 auf 10.795 am Schluss zurückgefallen.



Am heutigen Mittwoch scheinen sich die Ausbruchsversuche fortzusetzen, doch nachhaltig war bislang keiner, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" weiter. Möglicherweise liefere die FED heute Abend den nötigen Impuls. Mancher Marktteilnehmer warne davor, die US-Notenbank zu unterschätzen. Sie dürfte noch einmal bekräftigen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Wirtschaft nach Aufhebung des Lockdowns anzuschieben.



Sollte der DAX die Hürde bei 10.820 Punkten nehmen und auch das Hoch bei 10.897 Punkten überwinden, stünde einem Anstieg bis 11.032 Punkte nichts mehr im Weg. Dort werde sich dann entscheiden, ob es nicht vielleicht doch ein "V" statt ein "L" oder "U" werde. (29.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt macht sich langsam Optimismus breit, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aktien der deutschen Autobauer würden nach schwachen Quartalszahlen von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) ge- und nicht verkauft. Die MTU-Aktie (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) führe einen Tag vor dem Quartalsbericht die Gewinnerliste an. Aus technischer Sicht fehle aber noch etwas zum nächsten Befreiungsschlag.