Die Fusionsgespräche zwischen Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN: 514000) seien Anfang des Monats gescheitert, aber es sehe so aus, als gäbe es weitere Kreditinstitute, die an einer Übernahme der Commerzbank interessiert seien. Den jüngsten Berichten zufolge würden die niederländische ING und die italienische UniCredit die Übernahme der deutschen Bank erwägen, um ihre Präsenz in der größten Volkswirtschaft Europas zu verstärken. Weder ING (ISIN NL0011821202/ WKN A2ANV3) noch UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6) hätten die Informationen bislang bestätigt.



UniCredit habe jedoch in letzter Zeit den Bestand an italienischen Anleihen reduziert, was als Vorbereitung auf die Übernahme des italienischen Anleiheportfolios der Commerzbank angesehen werden könne. Andererseits solle ING über die Verlegung der Zentrale von Amsterdam nach Frankfurt diskutieren, was auch darauf hindeuten könnte, dass der niederländische Kreditgeber ein Interesse an der Commerzbank habe. Da jedoch noch keine formellen Gespräche aufgenommen worden seien, könnte es einige Monate dauern, bis Klarheit herrsche. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass jede europäische Fusion von grenzüberschreitenden Banken wahrscheinlich mit erheblichen regulatorischen Hürden konfrontiert sein werde.



Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) habe aufgrund der Turbulenzen im Handelskonflikt beschlossen, die interne Sicherungspolitik zu ändern. Das deutsche Pharmaunternehmen habe sich entschieden, von dreijährigen Währungsabsicherungen auf einjährige Währungsabsicherungen umzustellen und das Absicherungsprogramm auf alle Währungen auszuweiten, in denen es tätig sei. Darüber hinaus habe das Unternehmen ein Limit für die Größe negativer FX-Übertragungen festgelegt. Der Schritt sollte dem Management angesichts der aktuellen Marktsituation mehr Sicherheit geben, aber gleichzeitig keinen großen Einfluss auf die zukünftigen Erträge haben.



E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN: ENAG99) sei am Mittwochmorgen der schwächste DAX-Wert. Das Versorgungsunternehmen habe eine Herabstufung durch Goldman Sachs erhalten. Die Investmentbank habe beschlossen, die Empfehlung für E.ON von "kaufen" auf "neutral" zu senken. Goldman Sachs habe seine Entscheidung damit begründet, dass es erwarte, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren einen höheren Verschuldungsgrad erreichen werde als das Management prognostiziere. Die Bank behaupte, dass eine solche Entwicklung die Fähigkeit zur Durchführung von Investitionsprojekten einschränken und die Zukunftsaussichten belasten würde. (15.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien aus Europa eröffneten den zweiten Tag in Folge höher, da die Zusage, die Gespräche mit China fortzusetzen, ausreichte, um die Risikobereitschaft zu erhöhen, so die Experten von XTB.Aktien aus Polen hätten am besten performt, gefolgt von den Werten aus Russland. Auf der anderen Seite hätten Aktien aus Belgien und Spanien die Sitzung am Mittwoch tiefer eröffnet. IT- und Bauunternehmen hätten in den ersten Handelsminuten besser abgeschnitten, während Versorgungsunternehmen am meisten zurückgeblieben seien. Trotz positiver Eröffnungsbilanz sei ein Großteil der europäischen Indices später unter Druck geraten.