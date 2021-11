Trotz eines deutlichen Anstiegs der Großschadenbelastungen in Q3 habe Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) das Gewinnziel für das lfd. Jahr bestätigt und erwarte einen Nettogewinn von 1,15 bis 1,25 Mrd. EUR. In Q3 sei das Konzernergebnis (u.a. wegen Hurrikan Ida und der Flutkatastrophe in Deutschland) um 30,2% auf 185,4 Mio. EUR eingebrochen. Für das GJ 2022 erwarte der Rückversicherer einen Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Mrd. EUR. Die Kapitalanlagerendite sollte mind. 2,3% erreichen und das währungsbereinigte Wachstum der Konzernbruttoprämie mindestens 5% betragen, habe es geheißen.



Vor allem gestiegene Energiekosten hätten HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) in Q3 beim Ergebnis gebremst. Das Ergebnis aus dem lfd. Geschäft sei um 11% auf 1,17 Mrd. EUR gesunken. Den Umsatz hingegen habe der Baustoff-Konzern um 4% auf 5,06 Mrd. EUR verbessern können. Das Unternehmen halte angesichts der florierenden Baukonjunktur aber an der Jahresprognose eines starken operativen Gewinnanstiegs fest.



Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) habe im GJ 2020/21 (30.09.) auf vergleich barer Basis die Erlöse um 19,3% auf 18 Mrd. EUR gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) habe um 40% auf 3,14 Mrd. EUR zugelegt. Ohne Umsatzerlöse der COVID-19 Antigen-Schnelltests werde 2022 ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 5 bis 7% erwartet, das bereinigte Ergebnis je Aktie solle auf 2,08 bis 2,20 EUR steigen.



Der Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) habe in den ersten neun Monaten des Jahres ein anhaltendes Wachstum verzeichnet. Die Segmenterlöse seien um 9,5% auf 3,517 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) habe sich um 12,9% auf 1,147 Mrd. EUR verbessert. Vorstandschef Buch erhöhe vor dem Hintergrund der Neun-Monatszahlen noch einmal die Prognose für das Gesamtjahr und erwarte nun beim FFO eine Bandbreite zwischen 1,52 bis 1,54 (bisher: 1,465 bis 1,515) Mrd. EUR.



Der Euro habe die am Mittwochabend erklommene Marke von 1,16 USD nicht halten können und schwächer geschlossen.



Die Ölpreise hätten nach einer Berg- und Talfahrt etwas leichter geschlossen. Die OPEC+-Staaten hätten zuvor entschieden, die festgelegten Fördermengen unverändert zu belassen. Gold habe die Verluste des Vortages aufholen können. (05.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung der FED, in nur kleinen Schritten aus dem Wertpapierankaufprogramm auszusteigen, hat die Kurse an den deutschen Aktienmärkten weiter unterstützt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,44%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,93% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,58% gestiegen.Die US-Börsen hätten erneut von den geldpolitischen Beschlüssen der FED profitiert und weitgehend freundlich geschlossen. Lediglich der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420, -0,09%) habe eine Ausnahme gemacht und dabei unter schwächeren Banktiteln gelitten. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um +0,42% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,81% geklettert.Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) habe ihre vorläufigen Geschäftszahlen für Q3 bestätigt. In dem Zeitraum habe der Konzern den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 23,5% auf 20,0 Mrd. EUR verbessert, das EBIT habe 1,8 Mrd. EUR erreicht, ein Plus von 28,6%. Angesichts der guten Zahlen und eines in Q4 voraussichtlich florierenden Geschäfts erhöhe der Logistiker den Ausblick für das Gesamtjahr und erwarte ein operatives Ergebnis (EBIT) von mehr als 7,7 (bisher: mehr als 7) Mrd. EUR. Auch der Ausblick für 2023 sei auf mehr als 8 (bisher: mehr als 7,4) Mrd. EUR angehoben worden.