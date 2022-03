adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) habe im vergangenen Jahr den Umsatz währungsbereinigt um 16% auf 21,234 Mrd. EUR gesteigert. Der operative Gewinn sei auf 1,986 Mrd. EUR von 746 Mio. EUR ein Jahr zuvor gesprungen. Nach Steuern habe sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 1,492 (0,461) Mrd. EUR ergeben. Im laufenden Jahr solle der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13% steigen. Die Wachstumsprognose enthalte bereits ein Risiko von bis zu 250 Mio. EUR aus dem Russland/GUS-Geschäft - was rund 50% der Gesamterlöse in der Region entspreche, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe trotz Problemen im Automobilzuliefergeschäft 2021 die Erlöse um 6% auf 33,77 Mrd. EUR gesteigert. Das EBIT habe 1,846 Mrd. EUR nach einem Verlust von 428 Mio. EUR im Vorjahr erreicht. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1.455 (-962) Mio. EUR geblieben. Ohne Berücksichtigung von möglichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine erwarte Conti 2022 einen Umsatz von 38 bis 40 Mrd. EUR und eine ber. EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5% (5,6%).



Rekordzahlen bei der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200): 2021 habe der Logistikkonzern den Umsatz um 22,5% auf 81,747 Mrd. EUR gesteigert. Treiber seien der signifikant angestiegene Welthandel und der anhaltend starke Onlinehandel gewesen. Überproportional habe das EBIT auf 7,978 Mrd. EUR (+64,6%) angezogen. Der Konzerngewinn habe 5,053 Mrd. EUR erreicht, ein Plus von 69,6%.



Der Euro habe von möglichen Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg profitiert.



Die Ankündigung des US-amerikanischen Embargos habe sich nur gering auf die Energiepreise ausgewirkt. Die Ölpreise seien infolge der Anzeichen einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges gesunken. Im Laufe des Handels habe daher auch die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen abgenommen. Der Goldpreis sei unter 2.000 USD/Barrel gefallen. (10.03.2022/ac/a/m)





Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +7,92%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +6,65% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +6,34% gestiegen.Auch der Handel an der US-Börse sei von Beruhigung geprägt gewesen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +2,00%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +2,57% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +3,59% geklettert.