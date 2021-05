Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe Verluste zum Wochenstart verzeichnet: 27.847 (-0,84%).



Der Wind- und Solarpark-Betreiber Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) habe in Q1 einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. Schwache Winde, insbesondere im Januar und Februar, hätten die Erlöse um 9,7% auf 58,9 Mio. EUR schrumpfen lassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei noch deutlicher um 22,3% auf 39,3 Mio. EUR zurückgegangen, was u.a. mit Anschlusskosten der spanischen Solarparks an das Netz begründet worden sei. Das laufende Geschäftsjahr profitiere nach Konzernangaben von dem voranschreitenden Portfolioausbau durch den erstmalig ganzjährigen Umsatz- und Ergebnisbeitrag der beiden spanischen Großprojekte. Der Vorstand erwarte daher für das Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung auf mehr als 320 Mio. EUR (+9%) und ein EBITDA von über 240 Mio. EUR (+7%).



Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) melde für April einen Zuwachs des Passagieraufkommens von 423,1% auf 983.839 Fluggäste. Das hohe Plus habe der Betreiber auf den extrem schwachen Vorjahreswert zurückgeführt, der noch stärker als in diesem Jahr von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei. Gegenüber dem April 2019 dagegen habe es ein Minus von 83,7% bei den Passagieren gegeben. Kumuliert über die ersten vier Monate des Jahres habe das Fluggastaufkommen bei mehr als 3,4 Mio. Passagieren gelegen, ein Rückgang um 69,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 bzw. um 83,3% gegenüber 2019. Der Lichtblick sei, wie schon in den Vormonaten, das Cargo-Geschäft mit einem neuen April-Höchstwert geblieben: Gegenüber dem Vorjahresmonat sei das Aufkommen an Luftfracht und Luftpost um 42,7% gewachsen.



Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) habe in Q1 von einer hohen Nachfrage im Bereich Nutzfahrzeuge profitiert. Die Erlöse seien um 3,9% auf 1,69 Mrd. EUR gestiegen, wie der Nutzfahrzeug- und Zug-Zulieferer mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) habe sich um 12,3% auf 252 Mio. EUR verbessert. Der Konzern habe seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, obwohl Vorstandschef Mrosik mit Sorge auf die Chipknappheit und die wackligen Lieferketten schaue. Der Umsatz solle auf 6,5 bis 6,9 (2020: 6,16) Mrd. EUR steigen, die EBIT-Marge zwischen 13,0 und 14,5% (2020: 13,2%, Q1: 14,9%) liegen.



Schwächer als erwartet ausgefallene US-Daten und freundliche Aktienmärkte hätten ein positives Umfeld für den Euro gebildet.



Beruhigende Stimmen der US-Notenbank, die die angestiegene Inflation nur als vorübergehend bezeichnet hätten, und freundliche Aktienmärkte hätten beim Ölpreis für Kurszuwächse gesorgt. Gold habe am Freitag etwas freundlicher tendiert, sei in der Woche aber per Saldo kaum vom Fleck gekommen. (17.05.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag zugelegt und profitierten dabei von Beschwichtigungen der US-Notenbank zum Thema Inflation, so die Analysten der Nord LB.Zusätzlichen Schwung hätten die Dividendenwerte am Nachmittag von einer freundlichen Wall Street erhalten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,43%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,41% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,32% geklettert.Beruhigende Aussagen von FED-Mitgliedern, die in der erhöhten Preissteigerungsrate nur ein vorübergehendes Phänomen sehen würden, hätten der Wall Street zu Kursgewinnen verholfen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,06%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,49% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,32% gestiegen.