Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) hätten nach den Quartalszahlen 5,6% abgegeben. Die Ergebnisse hätten zwar den Prognosen entsprochen, beim Ausblick auf das laufende Quartal habe Oracle die Erwartungen jedoch nicht erfüllen können.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell schwächer bei 28.987 Zählern (-1,04%).



Ein boomendes Cloud-Geschäft und eine starke Nachfrage nach Software-Lizenzen hätten bei Oracle in Q4 (31.05.) für deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gesorgt. Die Erlöse seien um 8% auf 11,23 Mrd. USD gestiegen, der operative Gewinn habe sich um 5% auf 4,5 Mrd. USD verbessert. Unter dem Strich habe das Software-Unternehmen 4,03 Mrd. USD, ein Plus von 29% verdient.



Der Euro habe zunächst kaum verändert tendiert, sei aber nach der FED-Entscheidung merklich gesunken. Die Währungshüter hätten die Möglichkeit einer Straffung der Geldpolitik ab 2023 signalisiert.



Die Ölpreise hätten erneut etwas zulegen können. Sie würden derzeit von mehreren Faktoren profitieren, wie der an Fahrt aufnehmenden Konjunkturerholung und der allgemein freundlichen Finanzmarktstimmung. Zudem würden sich die Stimmen mehren, die Verzögerungen bei der Rückkehr des Iran an den Ölmarkt sehen würden. Ganz anders die Stimmung beim Gold: Nach dem Bruch des Aufwärtstrends gehe es seit Tagen stetig abwärts. (17.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben die Indices am deutschen Aktienmarkt in engen Grenzen uneinheitlich geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) seien um -0,12% gesunken, während MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,29% gestiegen sei. Die Quartalszahlen von Oracle hätten auch beim Konkurrenten SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) zu niedrigeren Notierungen geführt. Die Aktien des Softwarekonzerns hätten 1,20% verloren.Die Indices an der Wall Street hätten nach der FED-Entscheidung nachgegeben. Die Notenbank bleibe ihrer Linie zunächst treu, halte aber Zinserhöhungen ab 2023 für möglich. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,77%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,54% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,24% gesunken.