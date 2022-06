Nach einem schwächeren Beginn hätten sich die Indices an den US-Börsen nach und nach befestigen können. Die Zinspolitik der Notenbanken stehe weiterhin im Fokus der Anleger und lasse kaum Spielraum für eine klare Richtung. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,80%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,95% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,94% geklettert.



SGL Carbon (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) hebe dank einer guten Geschäftsentwicklung in allen vier Sparten die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 an. Es gelinge, die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden weiterzugeben, habe der Konzern mitgeteilt. Bei Erlösen von 1,1 (bisher: 1,007) Mrd. EUR solle das EBITDA vor Sonderposten nun 130 bis 150 (110 bis 130) Mio. EUR erreichen und das bereinigte EBIT bei 70 bis 90 (50 bis 70) Mio. EUR liegen.



Weitgehend positive Konjunkturdaten aus der Euro-Zone hätten dem Euro Unterstützung geboten. Die Anleger seien aber insgesamt angesichts der kommenden EZB-Ratssitzung vorsichtig geblieben.



Trotz der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen in China habe es bei den Ölpreisen keine klare Richtung gegeben. (08.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor der Ratssitzung der EZB am Donnerstag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vereinzelt Gewinne mitgenommen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,66%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,49% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,35% gefallen.