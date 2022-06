Der französische Getränkekonzern Rémy Cointreau (ISIN FR0000130395/ WKN 883206) habe im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 bei Erlösen von 1,31 (1,01) Mrd. EUR den Gewinn auf 212,5 (144,5) Mio. EUR gesteigert. Das laufende Betriebsergebnis habe 334,4 nach 236,1 Mio. EUR erreicht. Im GJ 2022/23 wolle Remy Cointreau weitere Marktanteile gewinnen und rechnet mit einem starken Wachstum.



Saint-Gobain (ISIN FR0000125007/ WKN 872087) erwarte im ersten Halbjahr 2022 ein höheres Betriebsergebnis als im Vorjahr, wo 2,38 Mrd. EUR verdient worden seien. "Die Entwicklung seit Anfang 2022 bestätigt die gute Dynamik der Märkte der Gruppe, insbesondere im Bereich Renovierung in Europa und im Baugewerbe in Nord- und Südamerika sowie in Asien ohne China", habe der Baustoffkonzern mitgeteilt. Zudem habe Saint-Gobain die Prognose einer Steigerung des Betriebsergebnisses im Gesamtjahr 2022 sowie einer zweistelligen operativen Marge bekräftigt.



Nach einem verhaltenen Beginn habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder fester gezeigt. Unterstützt worden sei die Gemeinschaftswährung dabei von einer freundlichen Tendenz an den Aktienmärkten und von der Aussicht auf eine Zinsstraffung durch die EZB, die durch die jüngsten Erzeugerpreise in der Euro-Zone neuen Auftrieb bekommen habe.



Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen der OPEC+-Staaten seien die Ölpreise unter Druck geraten. Trotz der Ankündigung, die Förderungsmenge in den Monaten Juli und August auf 648.000 bpd erhöhen zu wollen, seien die Ölpreise ins Plus gedreht. Zuvor sei über einen Ausschluss Russlands aus dem Ölkartell spekuliert worden. (03.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zeigte sich freundlich, so die Analysten der Nord LB.Trotz der durch die Sitzung der OPEC+-Verbundes am Donnerstag verursachten Schwankungen der Ölpreise hätten Anleger vermehrt zugegriffen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,01%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,63% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,59% gestiegen.