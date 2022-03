Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) habe 2021 bei einem um 8,9% gestiegenen Umsatz von 44,081 Mrd. EUR einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 11,179 Mrd. EUR (-2,5%) erzielt. Rückläufige Gewinne im Pharmageschäft hätten die Verbesserung im Geschäft mit Gesundheitsprodukten und verschreibungsfreien Arzneimitteln und bei Saatgütern sowie Pflanzenschutzmitteln aufgezehrt, habe es geheißen. Das Konzernergebnis habe bei 1 Mrd. EUR gelegen, nachdem 2020 wegen hoher Rückstellungen (Rechtsstreitigkeiten Glyphosat) ein Fehlbetrag von 10,495 Mrd. EUR angefallen sei.



Ein deutliches Mengenwachstum und Preissteigerungen hätten bei Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) 2021 für ein gutes Geschäftsjahr gesorgt. Der Konzernumsatz habe 15,9 Mrd. EUR (+48,5%) erreicht, das EBITDA sei auf 3,1 (1,5) Mrd. EUR gesprungen. Für 2022 rechne Covestro mit einem Rückgang des EBITDA auf 2,5 bis 3,0 Mrd. EUR.



Die weltweite Konjunkturerholung habe beim Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) 2021 für eine Steigerung der Erlöse um 8,7% auf 3,826 Mrd. EUR gesorgt. Das EBITDA habe um 9,6% auf 814 Mio. EUR zugelegt. Für das laufende Jahr plane der in Holzminden ansässige DAX-Konzern mit weiterem Wachstum.



Der Euro habe erneut unter der Kriegssituation in der Ukraine gelitten und gegenüber dem USD weiter an Boden verloren.



Die Ölpreise hätten nach der Konsolidierung vom Montag den Aufwärtstrend wiederaufgenommen. Dabei sei Brent-Öl erneut über die 100 USD-Marke gestiegen und werde sich dort wohl weiter halten. (02.03.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wegen der intensivierten Kämpfe in der Ukraine scheuen Anleger Engagements an dem deutschen und amerikanischen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Wachsende Sorgen über die Auswirkungen aggressiver Sanktionen gegen Russland hätten für erneut negative Notierungen gesorgt. Diese seien am deutschen Markt stärker als in den USA ausgefallen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -3,85%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,79% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,51% gefallen.Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,76%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,55% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,59% gesunken.