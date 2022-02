Der Moskauer Index RTS sei durch Anlegerflucht um 40 Prozent gefallen.



Die an der Finanzierung des gestoppten Nord Stream 2 Projekts beteiligte Firma Wintershall Dea fordere von der Bundesregierung eine Entschädigung. Die USA hätten mit Sanktionen der Ankündigung des Bundeskanzlers Olaf Scholz nachgelegt. Das weiter an der Finanzierung beteiligten Unternehmen Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) habe Kursverluste von 16,8 Prozent eingesackt. Die Papiere des österreichischen Versorgers OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) hätten 7,8 Prozent verloren.



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) rechne nach einem starken Ergebnis 2021 auch für das laufende Jahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum. Im abgelaufenen Jahr habe HeidelbergCement ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 2,614 Mrd. EUR (+10,6%) verbucht. Der Baustoffkonzern habe weitere Preisanhebungen bekannt gegeben. Grund hierfür seien die hohen Energiekosten insbesondere der energieintensiven Produktion von Zement, Sand oder Kies.



Der Euro sei erstmals seit Januar wieder unter 1,12 USD gesunken.



Der Kriegsangriff Russlands habe den Ölpreis auf ein seit 2014 nicht mehr dagewesenes Hoch von 105 USD steigen lassen. Gas habe den höchsten Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren erzielt. Die Flucht in sichere Häfen spiegele sich auch im ein 18-Monats-Hoch Goldpreis von 1 973 USD wieder. Auch die Rohstoffmärkte seien unter Druck geraten. Der Preis für Weizen sei auf einen neuen Höchststand gestiegen. (25.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Erhebliche Kursverluste führten den höchsten Inter-Tagesverlust beim DAX seit zwei Jahren, so die Analysten der Nord LB.Zum Nachmittag sei er unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -3,96%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,45% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -3,84% gesunken.Der Handel an der Wall Street sei zum Start stark eingebrochen, habe aber getrieben von Ankündigungen neuer Sanktionen im Plus geschlossen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,3%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +3,3% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,5% gestiegen.