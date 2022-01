Der unter fehlenden Elektronikbauteilen leidende Medizintechnikkonzern Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) rechne in der zweiten Jahreshälfte mit einer starken Umsatzerholung. Zunächst hätten die Engpässe aber angehalten, habe der Konzern bekannt gegeben. Zu Beginn des Jahres seien die Erlöse weiter zurückgegangen. Im Gesamtjahr werde es dann zu einem Plus zwischen 3% und 5% reichen. Ein stärkeres Wachstum verhindere die Beatmungsgerätesparte, die immer noch unter einem teuren Rückruf leide.



Beim strauchelnden Baukonzern China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) zeichne sich eine Lösung für die Schuldenprobleme ab. Der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler solle von der Provinzregierung von Guangdong gestützt und restrukturiert werden, habe es in einem Medienbericht geheißen. Zudem solle ein Vertreter des staatlichen Vermögensverwalters China Cinda Asset Management in den Verwaltungsrat einziehen. Investoren hätten das als Zeichen gesehen, dass die Regierung um eine Stabilisierung von Evergrande bemüht sei.



Der US-Flugzeughersteller Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) investiere weitere 450 Mio. USD in den Flugtaxi-Anbieter Wisk. Das Geld sei für die Entwicklung von autonomen Flugzeugen. Der Konzern sei bereits seit längerem an dem Startup beteiligt. Experten würden davon ausgehen, dass Wisk das erste selbstfliegende Flugtaxi gegen Ende dieses Jahrzehnts auf den Markt bringe.



Der EUR sei zwar zum Wochenstart unter Druck geraten, habe es aber dennoch geschafft, sich über 1,13 USD zu behaupten. In der aktuell hoch nervösen Zeit seien der USD und andere als Stabilitätsanker geltende Währungen gefragt.



Die Ölpreise seien vor allem durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten gen Süden gedrückt worden. Hinzu sei ein deutlich stärkerer USD gekommen, der Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums verteuere. (25.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt erwischte einen desaströsen Start in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei sogar zeitweise unter 15.000 Punkte gerutscht. Die Ukraine-Krise und die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA hätten den Anlegern offensichtlich kräftig die Stimmung verhagelt. Vor allem Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor sowie Technologietitel seien im hohen Bogen aus den Depots geflogen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -3,80%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -4,17% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -4,57% gesenkt.Die US-Börsen seien ebenfalls mit fallenden Kursen in den Montag gestartet, bevor Schnäppchenjäger die Kurse in den positiven Bereich gezogen hätten. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,29%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,28% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,63% gestiegen.