Am Nachmittag hätten Nachrichten die Runde gemacht, dass russisch-stämmige Bürger aus der Ostukraine evakuiert würden. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk hätten mitgeteilt, dass es seit Mitternacht mehrere Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand gegeben habe.



Außerdem habe UN-Generalsekretär António Guterres zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz vor dem Hintergrund der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt vor einer unkalkulierbaren Eskalation gewarnt.



Der DAX sei am Nachmittag zwischen 14:00 und 14:35 Uhr um mehr als 200 Zähler abgestürzt. Immerhin habe der Index bei 15.040 drehen und somit die Unterstützungszone zwischen 15.000 und 15.060 Punkten verteidigen können. Sollte die 15.000 tatsächlich unterschritten werden, warte bei 14.820 noch eine wichtige Auffanglinie.



Das Geschehen an der Börse werde die nächsten Tage/Wochen weiter von der Ukraine-Russland-Krise geprägt sein. Möglicherweise komme es vor dem Wochenende noch einmal zu einem weiteren Test der 15.000, da die Börsen in den USA am Montag geschlossen hätten. (18.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt tendieren am Freitag im geopolitisch weiter nervösen Umfeld zur Vorsicht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Auch das längere Wochenende in den USA, wo am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt werde, sorge für Zurückhaltung. Zeitweise falle der DAX um 200 Zähler auf 15.040.