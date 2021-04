Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,91 EUR +0,35% (22.04.2021, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,80 EUR +0,22% (22.04.2021, 11:43)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (22.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Positives Gerichtsurteil - AktienanalyseAus für den Berliner Mietendeckel: Das Bundesverfassungsgericht hat das 2020 in zwei Stufen in Kraft getretene Landesgesetz für nichtig erklärt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt, habe das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mitgeteilt. Für eigene Gesetze der Länder sei deshalb kein Raum. Zur Erinnerung: Die rot-rot-grüne Landesregierung habe zum 23. Februar 2020 die Mieten für rund 1,5 Mio. Wohnungen eingefroren, auf dem Stand von Juni 2019. Das betreffe neun von zehn Mietwohnungen. Ab 2022 sollten Vermieter zumindest die Inflation ausgleichen dürfen. Für den Fall, dass die Mieter wechseln würden, habe das Mietendeckel-Gesetz vorgesehen, dass es bei der alten Miete bleibe oder Obergrenzen greifen würden. Mieten, die um mehr als 20 Prozent über der für die Wohnung geltenden Obergrenze liegen würden, hätten als zu hoch gegolten. Seit dem 23. November seien betroffene Vermieter gesetzlich verpflichtet gewesen, sie abzusenken. Nun seien diese Regelungen vom Tisch. Kein Wunder, dass stark in Berlin engagierte Wohnungsgesellschaften zu den größten Gewinnern an der Börse gezählt hätten.Die Papiere der Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) etwa seien in der Spitze bis auf 46,46 Euro nach oben geschnellt - der höchste Stand seit vergangenem Herbst. Fast 75 Prozent aller Wohnungen des Konzerns würden sich in Berlin befinden. Mit rund 115.700 Mietwohnungen sei Deutsche Wohnen der größte private Wohnungskonzern in der Hauptstadt und habe damit einen Marktanteil von circa sechs Prozent. Branchenexperten würden folgende Rechnung aufmachen: Per Ende 2020 habe der Net Asset Value (NAV) der Aktie bei 52,80 Euro gelegen. Allein durch das Gerichtsurteil dürfte der NAV konservativ berechnet sieben Prozent höher liegen als per Ende 2020, also bei 56,50 Euro. Für Ende 2021 werde der NAV sogar auf 58,61 Euro geschätzt. Dem stehe ein Aktienkurs von rund 46 Euro gegenüber.Durch den Abschlag von aktuell 22 Prozent erscheint die Notiz nach unten abgesichert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: