Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,81 EUR -0,15% (21.04.2021, 14:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,94 EUR +0,07% (21.04.2021, 14:37)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (21.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin nichtig sei, habe der Deutsche Wohnen-Aktie einen kräftigen Schwung verliehen. Sollte der zweitgrößte deutsche Wohnungskonzern den Handelstag im Plus beenden, wäre das der achte Gewinntag in Serie. Noch ein paar Tage mehr, wäre ein alter Rekord Geschichte.Zweimal habe es in der Historie der Deutsche Wohnen Gewinnserien von elf Tagen gegeben. Bis dahin sei es noch ein Weg, doch nicht Utopie. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Mietendeckel in Berlin für verfassungswidrig zu erklären, sei ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktie weg. Der Kurs habe deshalb in den jüngsten acht Handelstagen 10,6% zugelegt und damit den Gesamtmarkt (DAX) um 11,4% outperformt.Dem Immobilienunternehmen drohe aber schon das nächste Ungemach. In fünf Monaten finde die Bundestagswahl statt, und nach aktuellen Prognosen könnte es eine Grün-Rot-Rote Regierung geben. Unter einer solchen dürfte das Thema Mietendeckel wieder hochkochen - dann bundesweit. In einem solchen Umfeld nachhaltig steigen zu können, dürfte schwierig sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: