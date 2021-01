Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

41,53 EUR +0,85% (18.01.2021, 11:13)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (18.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Kurzfristiges Dreiecksmuster sorgt für Unsicherheit - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) gewinnt am Montag 0,5% an Wert, so die Experten von XTB.Der heutige Anstieg sei positiv zu bewerten, sorge jedoch nicht für mehr Klarheit. Seit letzter Woche stecke der Kurs aufgrund einer Reihe an tieferen Hochs und höheren Tiefs in einem symmetrischen Dreiecksmuster fest. Ein Ausbruch aus der Formation dürfte über die Richtung des nächsten Impulses entscheiden. Eine wichtigere Entscheidung könnte jedoch an folgenden zwei Bereichen getroffen werden: Am Tief der Korrektur vom November bei 40 Euro in der Nähe des 38,2% Retracements oder am Swing-Level bei 43 Euro.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:41,50 EUR +0,48% (18.01.2021, 11:10)