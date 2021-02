Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (01.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Kurs zieht an und erreicht starke Widerstandszone - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) steigt am Montag um 3,6% und stößt auf einen starken Widerstandsbereich, so die Experten von XTB.Innerhalb einer Spanne von 0,60 Euro seien die lokalen Hochs, das 23,6% Retracement, die mittelfristige Abwärtstrendlinie und das mehrmonatige Swing-Level bei 43 Euro zu finden. Nach dem jüngsten Abpraller an der Unterstützungszone bei 40,30 Euro und insbesondere der heutigen Aufwärtsdynamik könnten Anleger dennoch auf einen Ausbruch hoffen. Das Allzeithoch bei 46,94 Euro, das am 9. November ausgebildet worden sei, bleibe das übergeordnete Kursziel. Kritisch werde es, wenn der Verkaufsdruck wieder zunehme und die Unterstützung bei 40,30 Euro nicht halten sollte.