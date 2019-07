Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (04.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Heftiger Rücksetzer - AktienanalyseAm 18. Juni hat der Berliner Senat über das Eckpunktepapier zum "Mietendeckel" entschieden, das Grundlage für einen Gesetzentwurf werden soll, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Vorgesehen sei, die Mieten für alle rund 1,4 Mio. preisfreien Wohnungen in Berliner Mehrfamilienhäusern fünf Jahre lang zu deckeln. Die neue Regelung solle zwar erst Anfang 2020 gelten, doch könnte der Mietendeckel sogar schon rückwirkend zum 18. Juni in Kraft treten. Die Sorge vor einem Verbot von Mietsteigerungen in Berlin habe den Immobilienaktien zugesetzt. Mit einem Minus von in der Spitze gut 13 Prozent seit Anfang Juni, als die Pläne bekannt worden seien, sei Vonovia vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Ein möglicher "Mietendeckel" in Berlin wäre für den Konzern vergleichsweise verkraftbar, da sich nur circa 15 Prozent des Objektportfolios in der Hauptstadt befänden. Doch Deutsche Wohnen seien im gleichen Zeitraum von 42 auf 32 Euro abgesackt - ein Minus von rund 24 Prozent. Damit seien die Papiere des Immobilienkonzerns auf das tiefste Niveau seit dem Frühjahr 2018 gefallen.Für Anleger könnte der Ausverkauf Einstiegschancen eröffnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Denn noch sei das Gesetz nicht beschlossen und die Zweifel an der Rechtmäßigkeit würden von Tag zu Tag wachsen. Gutachten großer Kanzleien würden zu dem Schluss kommen, dass der Mietendeckel verfassungswidrig sei. Derweil habe Deutsche Wohnen mit eigenen Vorschlägen reagiert: Die Entscheidung des Immobilienkonzerns, eigene Mietobergrenzen einzuführen und dabei auch das Nettoeinkommen der Mieter zu berücksichtigen, würden Analysten als positiven Schritt werten. (Ausgabe 26/2019)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:33,42 EUR +0,39% (04.07.2019, 16:05)