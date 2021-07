Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (16.07.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät bei der Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einer aktuellen Immobilien-Sektorstudie das Angebot anzunehmen.Die Deutsche Wohnen SE habe im ersten Quartal 2021 Mieterlöse in Höhe von EUR 218,0 Mio. generiert, die damit um 3,5% über dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 210,6 Mio. gelegen hätten. Per saldo ebenfalls stärker sei das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung mit EUR 193,1 Mio. nach zuvor EUR 186,4 Mio. im Jahresvergleich ausgefallen. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien habe sich erheblich von EUR 4,8 Mio. auf EUR 17,6 Mio. verbessert. Aus dem Bereich Pflege und Betreutes Wohnen sei ein rückläufiger Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 19,6 Mio. (Vorjahr: EUR 20,6 Mio.) generiert worden.Der FFO habe einen um 8,8% (+12,5% je Aktie) höheren Wert von EUR 154,8 Mio. (EUR 0,45 je Aktie) gegenüber EUR 142,3 Mio. (EUR 0,40 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II habe sich auf EUR 162,4 Mio. (EUR 0,47 je Aktie) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 143,5 Mio. (EUR 0,40 je Aktie) verändert. Der Nettoinventarwert (NTA: Net Tangible Assets) gemäß den Vorgaben der EPRA habe sich im Vergleich zum Ende 2020 von EUR 17.844 Mio. auf EUR 18.054 Mio. verbessert, wobei sich der NTA je Aktie bei EUR 52,50 (Ende 2020: EUR 51,91) eingestellt habe.Weiterhin würden die Wohnimmobilienunternehmen von günstigen Rahmenbedingungen profitieren, wobei sich die Bewertungen an der Börse nach einem zwischenzeitlichen Corona-Schock wieder als recht anspruchsvoll darstellen würden. Der Analyst bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link