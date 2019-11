Auch die einschlägigen Stimmungsindikatoren würden keine klare Richtung vorgeben. Die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für die Eurozone und Deutschland hätten im Oktober keine Trendwende zum Besseren signalisiert - bestenfalls eine Bodenbildung. Die PMIs für das Verarbeitende Gewerbe hätten sich kaum bewegt und lägen mit 45,7 Punkten (Eurozone) und 41,9 Zählern (Deutschland) im kontraktiven Terrain, das unterhalb von 50 Punkten beginne.



Die Serviceindices würden mit Werten knapp oberhalb der Expansionsschwelle (Eurozone: 51,8; Deutschland: 51,2) auch im Oktober ein bestenfalls verhaltenes Wachstum des Sektors signalisieren.



Der erhoffte Befreiungsschlag sei damit ausgeblieben.



Der lasse vorläufig auch beim ifo-Geschäftsklimaindex auf sich warten. Das viel beachtete Konjunkturbarometer für das Gewerbe in Deutschland habe im Oktober aber immerhin seine im Vormonat begonnene Bodenbildung fortgesetzt. Es liege stabil bei 94,6 Punkten. Während sich aber im September der Teilindex für die aktuelle Geschäftslage verbessert und der für die Geschäftserwartungen verschlechtert habe, sei es im Oktober umgekehrt gelaufen. Der Lageindex habe um 0,8 auf 97,8 Punkte nachgegeben und damit den insgesamt schwächeren deutschen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe bestätigt.



Dagegen hätten sich die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate um 0,6 auf 91,5 Punkte aufgehellt. Dies sei der erste Anstieg des Teilindex seit März gewesen. Die Aussicht auf einen Brexit-Deal und die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit dürften maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Sollte sich dieser Trend in den kommenden Monaten bestätigen, könnte die konjunkturelle Talsohle im Frühjahr 2020 durchschritten werden.



Das gelte sicherlich auch für die mittelständische Wirtschaft in Deutschland - die, so das ernüchternde Fazit der KfW, schwach ins Herbstquartal gestartet sei. Doch auch für den Mittelstand gelte: Würden die bekannten politischen Risiken abgeräumt, sei erhebliches Potenzial für eine Stimmungsaufhellung vorhanden. Soweit sei es noch nicht. Im Oktober sei das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer leicht um 0,2 Zähler gegenüber dem Vormonat gesunken.



Während der Index, der die Geschäftslage der befragten Unternehmen abbilde, seinen im Herbst 2018 begonnenen Konsolidierungskurs fortsetze, seien die Geschäftserwartungen erneut gestiegen.



Die Lagebeurteilungen hätten sich gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte verschlechtert, lägen aber mit 9,8 Saldenpunkten weiterhin auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Die zuletzt sehr pessimistischen Geschäftserwartungen seien um 1,7 auf -9,7 Saldenpunkte geklettert.



Auffällig sei, dass sich der Abstand der Großunternehmen (+1,8 Punkte) zum Mittelstand verringere. Gleichwohl bleibe das Geschäftsklima bei den Großunternehmen mit 12,1 Punkten sehr schwach. Besonders pessimistisch gehe es in der Großindustrie zu, die überproportional stark unter der globalen Konjunkturschwäche und den internationalen Handelskonflikten leide. Die Geschäftslage der Unternehmen habe sich erneut verschlechtert. Gleichzeitig sei aber der Geschäftsausblick aufgrund verbesserter Exporterwartungen deutlich gestiegen. Entspannungssignale beim Brexit und im Handelskonflikt würden hier besonders stark verfangen.



So berechtigt die Hoffnungen auf sinkende Risiken aktuell auch sein mögen: Weder Brexit noch Handelskonflikte seien nachhaltig gelöst. Die erkennbaren Mechanismen könnten im ungünstigen Fall rasch zu einem noch schlechteren Geschäftsklima führen. Schon allein die Drohung der USA, europäische Autos mit Zöllen zu belegen, würde den aufkeimenden Optimismus sofort im Keim ersticken.



Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibe das beherrschende Thema an den Märkten.







