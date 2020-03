Im - so wörtlich - "besten Szenario" würden die Forscher davon ausgehen, dass die die Wirtschaftsleistung für zwei Monate auf 59,6 Prozent zurückgehe, sich im dritten Monat wieder auf 79,8 Prozent erhole und schließlich im vierten Monat wieder 100 Prozent erreiche. "Bei drei Monaten Teilschließung erreichen die Kosten bereits 354 bis 729 Milliarden Euro, das sind 10,0 bis 20,6 Prozentpunkte Wachstumsverlust", so Fuest.



Mit jeder zusätzlichen Woche Teil-Stillstand würden die Kosten um 25 bis 57 Milliarden Euro steigen und das BIP-Wachstum um 0,7 bis 1,6 Prozentpunkte sinken.



Auch am Arbeitsmarkt komme es durch die Krise zu "massiven Verwerfungen", die "die Zustände auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in den Schatten stellen", heiße es in der Veröffentlichung. In den durchgerechneten Szenarien könnten bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (oder 1,4 Millionen Vollzeitjobs) abgebaut werden und mehr als sechs Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sein.



Angesichts der "astronomischen Höhe der Kosten" würden die Wirtschaftsforscher eine klare Empfehlung formulieren - nämlich "praktisch jeden denkbaren Betrag im Bereich gesundheitspolitischer Maßnahmen einzusetzen, der die Dauer des Shutdown verkürzt, ohne die notwendige Bekämpfung der Epidemie zu beeinträchtigen."



Es sei dringend notwendig, nach Möglichkeiten zu suchen, die schrittweise Aufhebung oder Lockerung des Shutdown mit effektivem Gesundheitsschutz zu verbinden. Der Blick in anderen Ländern, insbesondere in Asien, biete dabei Ansatzpunkte. "Dazu gehören, wie Epidemiologen immer wieder betonen, umfangreiches Testen, besonderer Schutz des vulnerablen Teils der Bevölkerung, flächendeckende Verwendung von Atemmasken, Desinfizierungsmaßnahmen im öffentlichen Raum und vieles mehr", so die ifo-Experten. (23.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus und seine Bekämpfung haben schon jetzt massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Neue Zahlen des Münchner ifo Instituts würden nun das Ausmaß der Folgen erahnen lassen - und würden dabei nichts Gutes verheißen.Nach den neusten Berechnungen der Wirtschaftsforscher werde Corona alleine in Deutschland einen Schaden von Hunderten Milliarden Euro verursachen. "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", warne ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag.