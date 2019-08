XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Mobilfunkriese wandle sich. Dank dem neuen Mobilfunk-Standard 5G werde in der Computerspiele-Branche neues Geschäftspotenzial gefunden. Im Bereich Cloud-Gaming nehme es der DAX-Konzern künftig sogar mit den Branchenriesen Google und Microsoft auf. Die T-Aktie habe heute in freundlichem Umfeld dennoch zu den schwächeren Werten gezählt. Dabei hätten auch charttechnische Aspekte eine Rolle gespielt. Nachdem der Aktienkurs die 50-Tage-Linie nicht habe überwinden können, sei er nun auch unter die 200-Tage-Linie gefallen.Wie wichtig Gaming für die Telekom-Branche sei, verdeutliche der steigende Anteil der Online-Spiele am Datenvolumen. 2015 habe dieser bei Vodafone noch bei fünf Prozent gelegen, heute seien es 15 Prozent, sage Vodafone-Technikchef Gerhard Mack. Und in einigen Jahren dürften es 30 bis 35 Prozent sein.Auch der Branchenverband Game habe die Bedeutung erkannt. Spieler wie Entwickler schnelle und stabile Datenanbindungen, betone Verbandschef Felix Falk. Da Spieler mittlerweile mehr auf Mobilgeräte setzen statt auf PC oder Konsolen, sei 5G wichtig. Ein zügiger Ausbau wäre daher hilfreich für die Branche, noch immer gebe es hierzulande zu viele Funklöcher oder zu langsame Datenverbindungen.Es werde dauern, bis sich das Gaming-Engagement für die Deutsche Telekom auszahle. Zunächst müsse 5G erst noch ausgebaut werden. Hier sei der DAX-Konzern aber auf einem guten Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: