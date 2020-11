XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,91 EUR -0,86% (13.11.2020, 12:30)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.11.2020/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Bonner Konzern habe in Q3/2020 trotz der widrigen wirtschaftlichen Umstände operativ eindrucksvolle Fortschritte und ein für die Branche geradezu rasantes (organisches) Wachstum erzielt - und das nicht nur in den USA. Das USA-Geschäft werde durch Integrationskosten und erforderliche Investitionen zwar das Konzernergebnis noch länger belasten, hier schlummere aber ein hohes Potenzial für die Zukunft.Trotz des Pandemie-bedingt schwierigen wirtschaftlichen Umfelds habe das Management seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 ein weiteres Mal erhöht, insbesondere aufgrund der über den Erwartungen liegenden Entwicklung des operativen Segments USA, wo mit USD 23,5 Mrd. nun ein rund USD 1,0 Mrd. höheres bereinigtes EBITDAaL als bislang erwartet werde. Die Dividende solle mit EUR 0,60 je Aktie stabil bleiben.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie und das Kursziel von 17 Euro. (Analyse vom 13.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Telekom AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,895 EUR -0,60% (13.11.2020, 12:44)