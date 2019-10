XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Endlich! Nach mehreren vergeblichen Anläufen habe der DAX-Titel am Donnerstag ein neues Jahreshoch markiert. Das freundliche Marktumfeld der vergangenen Tage und die Fortschritte bei der milliardenschweren US-Fusion würden dabei für Rückenwind sorgen. Jetzt müsse der Ausbruch bestätigt werden.Seit Monaten pendle das Papier in einem breiten Seitwärtstrend zwischen 14,50 und 15,90 Euro. Mit dem neuen Jahreshoch bei 15,93 Euro sei der erste Schritt für den nachhaltigen Ausbruch über den massiven Widerstand unterhalb der 16,00-Euro-Marke gelungen. Springe der Titel darüber, wäre er durchaus möglich, dass auch die Gap bei 16,62 Euro geschlossen werde, die bereits seit Juni 2017 offen sei.Oberhalb davon wäre sogar der Weg bis zum Mehrjahreshoch aus dem Mai 2017 bei 18,14 Euro frei. Charttechnisch sehe es damit also wieder gut aus. Investoren sollte aber klar sein, dass eine solche Rally kaum in einem Rutsch möglich sei. Vor allem eine konservative Aktie wie die T-Aktie, die seit Jahren überwiegend seitwärts laufe, dürfte kaum innerhalb weniger Tage oder Wochen 20 Prozent zulegen.Trotz des Kaufsignals sei weiter Geduld gefragt. Langfristig zeige der Trend inzwischen aber in die richtige Richtung. Vor allem die wachstumsstarke US-Tochter mache auch operativ viel Freude.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: