Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach schwachen Tagen zuletzt führe die T-Aktie den DAX am Montag an. Rund 1,5 Prozent würden die Magenta-Titel zulegen, sie würden dabei von einer allgemein guten Stimmung im Telekomsektor profitieren. Grund dafür sei ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR für Telecom Italia (TIM).Elf Milliarden Euro wolle KKR auf den Tisch legen, um TIM letztlich von der Börse zu nehmen. 50,5 Cent je Aktie betrage das Angebot, was einem Aufschlag von rund 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bedeute. Aktuell lege die Aktie zwar nur etwa 25 Prozent zu, da es Zweifel gebe, dass der TIM-Großaktionär Vivendi ein Angebot auf diesem Niveau als ausreichend erachte.Unabhängig davon, ob der Vorstoß von KKR letztlich von Erfolg gekrönt sein werde, zeige das Angebot aber das Interesse an der Branche. Der Finanzinvestor sehe offenbar langfristige Chancen bei den Renditen, nachdem die Regulierung im Festnetzbereich gelockert worden sei, um Anreize für Investitionen zu schaffen, meine etwa Goldman-Sachs-Analyst Andrew Lee. Private Anleger mit langfristigem Anlagehorizont würden eher bereit scheinen, hier zu investieren als öffentliche Kapitalgeber mit kürzerem Zeithorizont.