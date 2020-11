Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Starke Zahlen der Tochter T-Mobile US hätten der Mutter Deutsche Telekom am Freitag im schwachen Marktumfeld Rückenwind verliehen. Inzwischen habe sich der DAX-Titel auch wieder deutlich von seinen Tiefs gelöst. Gehe es nach den Experten, sei die T-Aktie aber nach wie vor deutlich zu günstig bewertet.T-Mobile US habe am Donnerstag nach dem starken Quartal seine Jahresziele angehoben und verkündet, dass die Fusion mit Sprint schneller zu Kostensenkungen führe als ursprünglich erwartet. Die US-Tochter bleibe damit der Wachstumsmotor des Bonner Konzerns und übertreffe mit einem Börsenwert von umgerechnet gut 120 Mrd. Euro die 65 Mrd. Euro der Mutter inzwischen bei Weitem. Alleine der 43%-Anteil des DAX-Konzerns sei mehr als 50 Mrd. Euro wert.Die Wachstumsstory von T-Mobile US gehe ungebremst weiter. Das dürfte auch der Deutsche Telekom-Aktie wieder Schwung verleihen. Nach dem jüngsten Rücksetzer erscheine die Bewertung trotz der Erholung der vergangenen Tage deutlich zu niedrig. Anleger sollten deshalb weiter auf steigende Kurse setzen und bei der Dividendenperle bleiben, bei der aktuell 4,2% Rendite winken, an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.